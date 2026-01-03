Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Cabalgata Motera recorre hoy varias calles de Lalín

REDACCIÓN

Lalín

El motoclub Km 0 de Lalín organiza hoy una Cabalgata Motera que recorrerá varias calles del núcleo urbano de la capital dezana. Los participantes se citarán en la Praza de Galicia a las 16.00 horas, con previsión de iniciar la salida por el casco urbano a las 17.00 horas en un recorrido que llegará a todas las calles, con final en la Praza da Igrexa en torno a las 18.00 horas.

Los moteros participantes se desplazarán luego para tomar unos pinchos a la sede del club, en el hotel Pontiñas.

TEMAS

