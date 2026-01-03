Avanzan las obras en la Residencia de Mayores de Carballedo

El gerente del Consorcio Gallego de Servizos de Igualdade e Benestar, Perfecto Rodríguez, junto al alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, visitó ayer las obras de la futura Residencia de Mayores y Centro de Día de Carballedo, un proyecto promovido por el Concello para reforzar la atención a la población envejecida del municipio.

Los trabajos avanzan según lo previsto tras completarse actuaciones previas necesarias para garantizar la viabilidad del proyecto, como el soterramiento de la línea eléctrica que atravesaba la parcela, una intervención financiada por la Xunta de Galicia con una aportación superior a los 134.000 euros. La inversión total ronda los 4 millones de euros, de los que el Concello aporta 750.000 con fondos propios. El complejo se construye sobre cinco parcelas que suman 10.688 metros cuadrados y contará con un edificio de 3.304 metros cuadrados distribuidos en tres módulos.

En una primera fase, el centro dispondrá de 59 plazas residenciales y un Centro de Día con capacidad para entre 16 y 26 usuarios, con posibilidad de ampliación futura para duplicar el número de plazas. La infraestructura permitirá mejorar la atención de proximidad y facilitar que las personas mayores permanezcan en su entorno habitual.

La puesta en marcha del complejo supondrá la creación de alrededor de veinte empleos directos y tendrá un impacto en la actividad económica local. Por otra parte, las personas usuarias podrán acceder a ayudas y prestaciones públicas a través de la colaboración con la Xunta de Galicia para sufragar el coste del servicio.