El año termina con tres muertos en dos accidentes de tráfico en Silleda

Tres muertos en dos accidentes de tráfico registrados en el municipio de Silleda es el balance final de 2025 en lo que a siniestros mortales se refiere. En ambos casos, los fallecidos fueron personas de avanzada edad que encontraron la muerte cuando regresaban a sus respectivos domicilios. Negreiros y Rellas fueron los lugares donde tuvieron lugar los siniestros durante el verano y el otoño, respectivamente. El primero de los accidentes acaeció el 2 de julio cuando Laudino Conde y Milagros Núñez, vecinos de Martixe de 84 y 83 años, morían en el acto tras colisionar su coche contra otro turismo en la conocida como recta de Rellas de la Nacional 640. A raíz del accidente se reavivaron las críticas por el mal estado de esta carretera de titularidad estatal. De todas formas, cabe reseñar, que, en este caso, el accidente se produjo en una recta con visibilidad y, según las primeras hipótesis, se debió a que el coche de matrimonio se saltó el stop señalizado. Los dos octogenarios venían de participar en la romería de Santa Isabel en la parroquia de Escuadro.

El segundo de los siniestros se produjo el 5 de noviembre, también en el termino municipal silledense, y tuvo como triste protagonista a una vecina de Breixa, de 83 años, que viajaba sola en su coche. La mujer perdió la vida después de empotrarlo contra uno de los petos de ánimas que flanquean la iglesia parroquial de Negreiros. Según informaron entonces los Bombeiros de Deza, se especuló con que la malograda conductora pudiera haber sufrido algún tipo de indisposición anterior al aparatoso choque. Tras la colisión fue necesario la excarcelación de los restos mortales de la conductora por parte de los bomberos de Silleda.

Balance

Con estas cifras, se confirma que los ejercicios de 2013 y 2014 son los que tienen un balance más positivo puesto que concluyeron con una persona fallecida en accidente de tráfico en ambas comarcas. Desde entonces, los años más favorables habían sido 2018, con cuatro fallecidos en la carretera, y 2021, con cinco; y el más trágico, 2022, con un total de once, siete de ellos concentrados en el siniestro del autobús que en Nochebuena de ese año acabó en el río Lérez a su paso por Pedre, en Cerdedo. Las tres muertes registradas en el año 2025 superan a las dos bajas registradas durante todo 2024, el ejercicio menos mortífero de la última década en la zona.