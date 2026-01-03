Más de 5.300 peregrinos extranjeros atravesaron las comarcas el año pasado

El efecto del Camino de Santiago como agente dinamizador de la economía es incuestionable y, en menor medida que en otras zonas de Galicia, las comarcas también aprovechan el tirón de esta ruta de caminantes a Compostela. Durante el año pasado los tres trazados oficiales que discurren por Deza y Tabeirós-Montes atrajeron a 12.381 peregrinos, de los que 5.538 eran extranjeros. El peso de los caminantes foráneos sobre el total ya rebasa el 40 por ciento, cuestión que invita al sector a profesionalizarse más si cabe para prestar un servicio lo más idóneo posible.

La Vía da Prata o Camino Mozárabe es la ruta que aglutina más romeros y durante el año que acabamos de despedir fueron 8.836, de los que 3.807 eran extranjeros. Este recorrido pierde 192 caminantes en comparación con doce meses antes. España (56,5%) es el país mayoritario entre los peregrinos seguido por Portugal, Italia, Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Países Bajos, Argentina y Polonia [todos con más de un centenar de personas]. La mayoría completó este trazado a pie, aunque algo más de un millar se decantó por la bicicleta y una veintena lo hizo a caballo. La mitad que apostaron por este trazado, según datos de la Oficina del Peregrino, lo hizo por motivos religiosos, el 32% por esta misma motivación y también otras, y el 18% restante por razones no religiosas.

El Camiño de Inverno es la segunda ruta jacobea en relevancia y, procedente de tierras luceneses, entra en las comarcas por Rodeiro para enlazar en Lalín con el Camino Mozárabe. Atrajo a 2.758 personas, de las que 1.819 eran extranjeras, en su mayoría procedentes de Ponferrada y Monforte de Lemos, aunque también de Chantada, Quiroga, O Barco de Valdeorras, A Rúa, Las Médulas o Puente de Domingo Flórez; estas dos últimas localidades, en León. Madrid, Valencia, Andalucía, Galicia, Cataluña y Castilla y León son las comunidades autónomas españolas con mayor presencia. Entre las nacionalidades con más de medio centenar de caminantes figuran Portugal, Italia, Estados Unidos, Polonia, Alemania y Reino Unido. Un ciento de peregrinos completó este trayecto en bicicleta y tres, a caballo.

La mayoría de los que cruzaron el Camiño da Geira e dos Arrieiros eran extranjeros, con 609 de los 757 totales y la ciudad portuguesa de Braga es el destino de partida más abundante. Cabe indicar que esta ruta oficial jacobea sobresale entre las cuatro de las comarcas por el peso que suponen los extranjeros sobre el total de caminantes pues los españoles solamente representaron el año pasado el 18 por ciento del total.

Por tierras de Tabeirós también pasa el Camiño Minhoto-Ribeiro, donde la Oficina del Peregrino perteneciente a la Catedral de Santiago contabilizó una treintena de caminantes durante los últimos doce meses.

Proyecto para recuperar como albergue la antigua casa rectoral de O Castro

El pasado mes de marzo el gobierno autonómico anunciaba el proyecto para Dozón, con la idea de licitar las obras durante el primer semestre del año, para ejecutarlas durante el año que acaba de comenzar y así disponer del albergue para el próximo Año Santo, en 2027. De momento nada más se sabe sobre una actuación que ocupará las instalaciones de la antigua casa rectoral de la iglesia de San Salvador de O Castro. Actualmente el edificio no está en uso y su estado de conservación es deficiente, motivo por el que será preciso un profundo trabajo de acondicionamiento hasta que se pueda emplear para el alojamiento de peregrino. Dozón ya tuvo en su momento un albergue público, junto a las piscinas municipales, inmueble que será transformado en edificio sociocultural. Así, se dotará a sus dos plantas de aulas de cocina y de informática, así como de una sala de lectura, proyecto que salió a concurso por 450.000 euros. Por el momento no han trascendido avaces en la adjudicación del proyecto por parte de la Xunta.