Zapatillas y a correr en Nochevieja
Las carreras solidarias de San Silvestre rompen récord un año más en A Estrada y Silleda, con centenares de vecinos en ambas localidades que optaron por despedir el 2025 a golpe de sprint, llenando las calles de risas, júbilos, disfraces y sobre todo, ganas de ayudar a quien más le hace falta.
Zapatillas y a correr. Las carreras de San Silvestres de A Estrada y Silleda volvieron a ser, un año más, la forma predilecta de los vecinos más sanos –y solidarios– para despedir el año. Así, durante la jornada del pasado miércoles 31 de diciembre las calles de ambas localidades se llenaron de disfraces, música y deporte, con representación de todos los rangos de edad.
En Silleda, la prueba cerró inscripciones con 408 participantes y estrenó un nuevo recorrido para la carrera absoluta, que dejó atrás la tradicional milla para pasar a los cinco kilómetros. La modificación fue bien recibida por los corredores y permitió una prueba más exigente. En la categoría masculina, el triunfo fue para Marcos Oro Vence, seguido de Alberto Riveiro Lampón y Hugo Iglesias Gutiérrez. En la femenina se impuso Patricia Varela Santiso, con Tamara García Rodríguez y Beatriz Seco González completando el podio. Los premios a los mejores atletas locales recayeron en Rosana Gómez Vales y Marcos Pérez Portela, en una jornada que se desarrolló con normalidad y con buena respuesta de público en el entorno del recorrido.
En A Estrada, la San Silvestre volvió a superar todas las previsiones y alcanzó un nuevo récord de participación, con más de 900 inscritos, a los que se sumaron los participantes de la San Silveira BTT, celebrada durante la mañana y organizada junto a la Peña Bikestrada. Entre ambas pruebas se lograron reunir alrededor de 1.200 kilos de alimentos destinados a Cáritas, consolidando el carácter solidario de la cita. El componente lúdico volvió a ser protagonista gracias a los disfraces, con premios para el grupo más numeroso, caracterizado como equipo de baloncesto.
- Davila 31/12/2025