Torneo de Navidad de Aestrada Basket

El club AEstrada Basket organiza mañana el primer ‘Torneo de Nadal’ en el pabellón municipal Manuel Coto Ferreiro. La competición amistosa se desarrollará entre las 10.00 y las 21.30 horas, con categorías baby, mini, infantil, cadete, junior y senior. Asimismo, el evento cuenta con la colaboración de la comisión de fiestas del San Paio.