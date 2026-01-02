Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tragedia en SuizaTarifazo de la AP-9Obras de Vigo en 2026Ayudas por discapacidadEstreno de «Rondallas»
instagramlinkedin

Torneo de Navidad de Aestrada Basket

El club AEstrada Basket organiza mañana el primer ‘Torneo de Nadal’ en el pabellón municipal Manuel Coto Ferreiro. La competición amistosa se desarrollará entre las 10.00 y las 21.30 horas, con categorías baby, mini, infantil, cadete, junior y senior. Asimismo, el evento cuenta con la colaboración de la comisión de fiestas del San Paio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents