Herida tras salirse de la vía en Vila de Cruces

Una conductora de Vila de Cruces resultó herida leve, ayer, después de salirse la vía cuando se encontraba a escasos metros de su domicilio. El suceso tuvo lugar poco después de las 9.00 horas y la causa un golpe de sueño, según informan desde Protección Civil de Vila de Cruces. La herida fue trasladada a un centro sanitario con un fuerte golpe en las cervicales producido por un airbag.