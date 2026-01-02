Herida tras salirse de la vía en Vila de Cruces
Una conductora de Vila de Cruces resultó herida leve, ayer, después de salirse la vía cuando se encontraba a escasos metros de su domicilio. El suceso tuvo lugar poco después de las 9.00 horas y la causa un golpe de sueño, según informan desde Protección Civil de Vila de Cruces. La herida fue trasladada a un centro sanitario con un fuerte golpe en las cervicales producido por un airbag.
- Davila 31/12/2025