Fútbol solidario en el Cortizo por Carabelo
El Manuel Anxo Cortizo de Lalín acoge esta tarde un año más el partido solidario entre el Club Deportivo Lalín y una selección de jugadores de la comarca de Deza. Lo recaudado (cada donativo es de 5 euros) irá destinado a la Asociación Carabelo de la capital dezana. La cita está prevista para las 19.30 horas y en ella se sortearán tres camisetas del Real Club Celta y otra del Club Deportivo Lalín.
- Davila 31/12/2025