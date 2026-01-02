Fútbol solidario en el Cortizo por Carabelo

El Manuel Anxo Cortizo de Lalín acoge esta tarde un año más el partido solidario entre el Club Deportivo Lalín y una selección de jugadores de la comarca de Deza. Lo recaudado (cada donativo es de 5 euros) irá destinado a la Asociación Carabelo de la capital dezana. La cita está prevista para las 19.30 horas y en ella se sortearán tres camisetas del Real Club Celta y otra del Club Deportivo Lalín.