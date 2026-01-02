Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol solidario en el Cortizo por Carabelo

El Manuel Anxo Cortizo de Lalín acoge esta tarde un año más el partido solidario entre el Club Deportivo Lalín y una selección de jugadores de la comarca de Deza. Lo recaudado (cada donativo es de 5 euros) irá destinado a la Asociación Carabelo de la capital dezana. La cita está prevista para las 19.30 horas y en ella se sortearán tres camisetas del Real Club Celta y otra del Club Deportivo Lalín.

