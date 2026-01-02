Fallece Rosa Grela, una centenaria de Graba
Rosa Grela Criado, vecina de la parroquia silledense de Graba, falleció ayer a los 102 años de edad. El funeral por su eterno descanso tendrá lugar, hoy, a partir de las 16.00 horas en la iglesia de Santa María de Graba, seguido de la inhumación de sus restos mortales en el cementerio parroquial de esta localidad trasdezana.
- Davila 31/12/2025