Fallece Rosa Grela, una centenaria de Graba

Rosa Grela Criado, vecina de la parroquia silledense de Graba, falleció ayer a los 102 años de edad. El funeral por su eterno descanso tendrá lugar, hoy, a partir de las 16.00 horas en la iglesia de Santa María de Graba, seguido de la inhumación de sus restos mortales en el cementerio parroquial de esta localidad trasdezana.