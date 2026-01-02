Ejecutan más de 20 nuevas redes de saneamiento en el rural lalinense
Se prevé dotar a Vilatuxe, Vilasancho y Noceda de Abaixo de depuradoras
El Concello de Lalín finalizó la construcción de más de una veintena de proyectos de saneamiento en todo el municipio a lo largo de 2025. Las obras se ejecutaron tanto con fondos propios del organismo municipal como a través del canon abonado por la empresa adjudicataria del servicio, «aunando recursos para maximizar el alcance de las actuaciones y dar respuesta a demandas históricas de diferentes parroquias», según indican desde el Concello.
Una vez finalizadas las obras, contarán con red de saneamiento en O Vento, Horta y Balado, en la parroquia de Sello; Agruchave y Outeiro, en Donramiro; Vilatuxe, Varela, Barciela, A Torre y Gondoriz Pequeno, en Vilatuxe; Fontao, en la parroquia de Botos; Cáceme, en Goiás; Moimenta, en la parroquia del mismo nombre; y en el lugar de Camiño Novo, en la misma parroquia; A Laxe y Bendoiro, en Bendoiro; Doade, Taín y A Lama, en la parroquia de Doade; así como Noceda de Abaixo, Golmar y Torre, en la de Noceda.
Al mismo tiempo, también se avanza en la instalación de bombeos de saneamiento en A Xesta, Maceira y Santiso, actuaciones clave para garantizar el correcto funcionamiento de las redes. Además, está previsto equipar las zonas de Vilatuxe, Vilasancho y Noceda de Abaixo con estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) a corto plazo, completando así el ciclo integral del agua en estos núcleos poblacionales.
