Ejecutan más de 20 nuevas redes de saneamiento en el rural lalinense

Se prevé dotar a Vilatuxe, Vilasancho y Noceda de Abaixo de depuradoras

Trabajos de saneamiento en Moimenta.

REDACCIÓN

Lalín

El Concello de Lalín finalizó la construcción de más de una veintena de proyectos de saneamiento en todo el municipio a lo largo de 2025. Las obras se ejecutaron tanto con fondos propios del organismo municipal como a través del canon abonado por la empresa adjudicataria del servicio, «aunando recursos para maximizar el alcance de las actuaciones y dar respuesta a demandas históricas de diferentes parroquias», según indican desde el Concello.

Una vez finalizadas las obras, contarán con red de saneamiento en O Vento, Horta y Balado, en la parroquia de Sello; Agruchave y Outeiro, en Donramiro; Vilatuxe, Varela, Barciela, A Torre y Gondoriz Pequeno, en Vilatuxe; Fontao, en la parroquia de Botos; Cáceme, en Goiás; Moimenta, en la parroquia del mismo nombre; y en el lugar de Camiño Novo, en la misma parroquia; A Laxe y Bendoiro, en Bendoiro; Doade, Taín y A Lama, en la parroquia de Doade; así como Noceda de Abaixo, Golmar y Torre, en la de Noceda.

Al mismo tiempo, también se avanza en la instalación de bombeos de saneamiento en A Xesta, Maceira y Santiso, actuaciones clave para garantizar el correcto funcionamiento de las redes. Además, está previsto equipar las zonas de Vilatuxe, Vilasancho y Noceda de Abaixo con estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) a corto plazo, completando así el ciclo integral del agua en estos núcleos poblacionales.

