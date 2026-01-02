La conexión entre Lalín y Santiago por autopista se eleva hasta los 7,25 euros

La autopista que comunica Santiago de Compostela con la comarca dezana se ha encarecido un 3,6 por ciento y los primeros usuarios abonaron ayer unas tarifas que lejos de congelarse se incrementan un año más. El alza aprobada por el Ministerio de Transportes sitúa ya en 7,25 euros el coste del desplazamiento para los vehículos ligeros entre Lalín y la capital de Galicia, siendo el tramo que más se encarece. Hasta anteayer el precio de este viaje era de 7 euros, 30 céntimos más de lo que costaba un año antes.

Las tarifas para este ejercicio también crecen para los vehículos pesados a unos niveles semejantes y, a falta de conocer la densidad de tráfico del año que acabamos de despedir, todo apunta a que la infraestructura de alta capacidad marcará otro récord de viajes. Volviendo a los precios autorizados a Autopista Central Gallega (Acega) el viaje de Lalín a Santiago para los vehículos de mayor tonelaje crece de 5,90 a 6,10 o de 7 a 7,25 euros en función de su peso. Conviene indicar que la autopista se extiende hasta Dozón y los usuarios pagan el tramo completo hasta este municipio independientemente que tomen una de las tres salidas que hay en Lalín. Este fue uno de los disparates que surgieron con la construcción de una vía que estrenó su primer tramo, de Santiago a Silleda, a finales de 2002 para, doce meses después, extenderse ya hasta Lalín, con 41 kilómetros de trayecto entre Compostela y la salida de parque industrial Lalín 2000.

El viaje entre Santiago y A Bandeira pasa de 3,15 a 3,30 euros para vehículos ligeros y el trayecto entre la capital gallega y Silleda también se encarece 15 céntimos, hasta los 4,35 euros. La conexión entre las dos localidades trasdezanas sube 5 céntimos (1,35) y el desplazamiento de Lalín a Silleda [ de tan solo ocho kilómetros si se toma la salida del polígono] alcanza los tres euros justos.

Mientras el precio de la vía no para de crecer el aspecto positivo son las bonificaciones que entraron en vigor a principios de abril del año pasado. Así, un conductor que realice un viaje con el mismo origen y destino que el de ida y sentido contrario y en el plazo máximo de 24 horas solo abona un desplazamiento; es decir, la conexión de ida y vuelta entre Lalín y Santiago pasará a costar ahora 7,25 euros siempre que se abone con telepeaje. En los casos de recurrencia extraordinaria [al menos 20 desplazamientos en un mes natural] existe una bonificación adicional del 50% que se aplica al importe pagado de todos los recorridos realizados en ese mes. Y La tarifa de vehículos pesados incluye el 50% de bonificación del importe del peaje en todos los recorridos, independientemente del sistema de pago utilizado y aplicable todos los días de la semana.

Vilariño considera «impresentable» esta nueva subida

De «impresentable» califica el BNG de Lalín la subida del peaje en la AP-53 y su portavoz, Francisco Vilariño, censura la «decisión unilateral el indiscriminada» adoptada por el Ministerio de Transportes. Para los nacionalistas es «escandaloso que un goberno que se di ser progresista consinta que unha empresa privada aumente o seu negocio a costa da veciñanza» y en este sentido Vilariño reivindica la labor del BNG en Madrid. «Con un solo deputado acordamos no pacto de investidura unha rebaixa histórica das peaxes», manifiesta el portavoz municipal, al tiempo que critica la postura de Partido Popular y PSOE y su «desprezo sistemático que fan con Galicia en Lalín, Madrid ou Bruxelas». La organización frentista asegura que continuará luchando para que los vecinos de Lalín puedan beneficiarse de la gratuidad total de la autopista. Refiere que lo que acontece con los peajes es un claro ejemplo de que nadie defiende los intereses de Galicia, en el foro que sea, tal y como lo hace el BNG. Francisco Vilariño aprovecha para dar un tirón de orejas a los socialistas y reivindica al diputado Néstor Rego por su capacidad para gestionar los descuentos para esta autopista y para la AP-9. «O PSOE quixo facer seu o mérito das bonificacións, algo que vén de converterse nun descarado postureo ao permitir unha suba impresentable do catro por cento das tarifas aprobadas polo Goberno do Estado», manifiesta.