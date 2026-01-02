Concierto de Añonuevo en Soutelo de Montes

El Auditorio de Soutelo de Montes acoge hoy a las 18.00 horas un espectáculo musical incluido en la segunda edición del ciclo Entradiñas de Aninovo, impulsado por la Diputación de Pontevedra. El concierto, titulado Concerto ao Lecer, correrá a cargo de la Banda de Música y la Orquesta Clásica de Valga, que ofrecerán un repertorio pensado para estas fechas.