Concierto de Añonuevo en Soutelo de Montes
El Auditorio de Soutelo de Montes acoge hoy a las 18.00 horas un espectáculo musical incluido en la segunda edición del ciclo Entradiñas de Aninovo, impulsado por la Diputación de Pontevedra. El concierto, titulado Concerto ao Lecer, correrá a cargo de la Banda de Música y la Orquesta Clásica de Valga, que ofrecerán un repertorio pensado para estas fechas.
- Davila 31/12/2025