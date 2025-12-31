La Xunta anuncia en A Estrada nuevas ayudas para las huertas

La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, visitó ayer A Estrada, donde puso de relieve el compromiso de la Xunta con el sector hortofrutícola gallego, que se manifiesta a través de un plan estratégico y con nuevas ayudas específicas, como son los más de 172.000 euros consignados en los presupuestos de 2026 para un nuevo programa de apoyo a productores de frutas y hortalizas. Se trata, según explicó la conselleira, de seguir impulsando la huerta, un ámbito en el que Galicia quiere seguir siendo un referente.

Gómez, acompañada por el alcalde estradense, Gonzalo Louzao, visitó ayer la explotación hortícola Río Ulla SAT, de la familia Touceda Matalobos, situada en la A Estrada y centrada en la producción de fresas, judías y pimientos, entre otras plantaciones. Cuenta además con una cabaña ganadera de 25 vacas y, en la época de máxima producción, da trabajo a unas 14 personas en sus instalaciones.

En la visita, la conselleira destacó que el territorio gallego es muy adecuado para el cultivo hortícola, con una tradición rica y diversos indicativos de calidad asociados a este tipo de producción. Por eso, señaló, la Xunta puso en marcha en el año 2024 la Estratexia da Horta.

El principal objetivo de esta planificación estratégica es reforzar la posición de Galicia como referente en la producción hortícola de calidad, apostando por la sostenibilidad, la diversidad, el respeto por el medioambiente, la innovación y la profesionalidad como palancas para ofrecer al mercado productos frescos y saludables. La finalidad es también generar valor económico y oportunidades de empleo y emprendimiento en el territorio.

Relevancia del sector

El sector hortícola es la tercera producción más importante de la sección agraria gallega. Su peso económico en términos de valor alcanza un 17,5 % del total de la producción de esta rama.

Además, este ámbito experimentó un crecimiento acelerado en los últimos años, como se refleja en el aumento de la superficie cultivada en nuestra comunidad, que desde el año 2017 creció un 40% hasta situarse en las 9.460 hectáreas. Galicia ocupa la cuarta posición entre las autonomías en términos de valor económico de su producción, representando el 8,5 % del total.