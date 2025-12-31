Tradicionais ou sen pebidas, ninguén sen uvas para o 2026
As froiterías de Lalín e A Estrada encaran as últimas horas da campaña de Noitevella cunha oferta similar ao ano pasado. A uva branca tradicional de Aledo, malia ser a máis vendida, perde terreo cada ano en favor da sen pebidas, que é algo máis cara, pero que ten máis sabor según algúns dos comerciantes
As froiterías de Lalín e A Estrada prepáranse para enfrontar os últimos días do ano e da campaña de nadal cheas de actividade. Malia que os prezos subiron un pouco pola climatoloxía en todo o país, nas vilas hai stock de sobra e de calidade, os prezos manteñen unha liña similar á de 2024 e o trato das froiteiras anima aos despistados cas présas de última hora. Todas coinciden nun balance positivo da campaña de Nadal, sen problemas de abastecemento e cunha tendencia clara: a uva sen pebidas gaña peso pola comodidade, aínda que a variedade de sempre segue a ser a máis vendida por tradición.
En Lalín, na Froitería DOI, Isa, unha das traballadoras, confirma que a« uva tradicional» segue mandando e sendo a máis demandada, que é a a branca Aledo, a clásica de Alicante. «É a de tódolos anos, e a que máis vendemos malia que tamén ofrecemos a rosada e a branca sen pebida», explica.
«Ninguén vai quedar sen uvas porque temos dabondo»
Ela descarta problemas de abastecemento nestes últimos días, porque xa teñen todo calculado. «Non vai quedar ninguén sen uvas, temos dabondo, así que poden estar tranquilos», asegura, explicando que calculan as cantidades en función da experiencia doutros anos. Por iso non adoitan facer ofertas de última hora, porque «procuramos que non nos quede moita mercancía sen vender».
Esta visión a comparte Carla Capelas, dona da tenda lalinense D’Aldea, quen estima que o 90% das súas vendas seguen sendo de uva tradicional con pebida. «A xente vai ao tradicional, aínda que a sen pebida sexa máis cómoda, tamén sempre está un pouquiño máis cara», comenta, situando a uva con pebida arredor dos 2,85 euros o quilogramo fronte aos 4,95 da sen sementes.
«Agora mesmo esta uva está máis saborosa ca de Aledo»
Carla sinala que, curiosamente, este ano a uva está algo máis barata que en 2024: «O ano pasado a de sempre ía un pelín máis cara, por riba dos 3,50 euros, pero agora baixou un pouco para fin de ano».
Aínda que hai clientes máis previsores que outros, a maioría encargaron a súa mercancía a semana pasada ou este luns para evitar sorpresas. Pese a todo, a maior parte das vendas concéntrase entre o día 30 e o 31. «O maior parte da xente vén a collelas no último momento», di Capelas.
«A uva sen pebida leva varios anos funcionando moi ben»
Na Froitería Castelao, na Estrada, Begoña Barcala explica que aquí os prezos «mantéñense máis ou menos como ao longo de todo o Nadal», desbotando subas de última hora para dar saída ao produto. Actualmente, a uva con pebida sitúase arredor dos 3,75 euros o quilo, mentres que a sen pebida rolda os 5,50 euros, «dependendo sempre da calidade, claro. A de sen pebida leva xa tres anos funcionando moi ben, e este Nadal véndese incluso máis ca tradicional», sinala.
Tamén coinciden con isto último os responsables de Amifrut, Lola Fuentes e Javier González, quenes confirman que «a variedade sen pebida véndese cada ano un pouco máis, aínda que segue sendo máis cara, agora mesmo está máis saborosa, e para os nenos véndese moito», explican.
O prezo, pese a subir en comparación cos anos anteriores, non afecta á tradición das uvas, e en Amifrut sinalan que «segue habendo público fiel á uva tradicional, aínda que xa as hai para tódolos gustos», resumen.
Tanto en Lalín coma na Estrada as uvas comparten protagonismo con outras froitas típicas destas datas, como a piña ou as fresas. Coas badaladas cada vez máis preto, as froiterías manterán as portas abertas ata última hora para atender aos descoidados, para que non quede ningunha familia das comarcas sen uvas na súa mesa.
