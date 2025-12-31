Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tarifazo AP-9Empresas de GaliciaLo más leído en 2025'Overbooking' en UrgenciasLuz verde al Ofimático
instagramlinkedin

Silleda organiza el 10 de enero un curso de defensa para mujeres

REDACCIÓN

Silleda

El Concello de Silleda organizará un curso de defensa personal femenina el 10 de enero en el Centro Social dos Maiores, en horario de 10.00 a 14.00 horas. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el día 8, incluido. Las interesadas podrán anotarse llamando al 986 592 037 o a través del correo electrónico cim@silleda.es.

La formación abordará aspectos psicológicos vinculados a la víctima y al agresor, así como nociones básicas del Código Penal. Se centrará en las cinco claves del programa –respiración, observación, valoración, estrategia y técnica– y en la prevención de situaciones de riesgo para evitar confrontaciones físicas. Por si sucediesen, las participantes aprenderán distintas técnicas de defensa ante posibles agresiones, como ataques o agarres, incluyendo escenarios con arma blanca.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents