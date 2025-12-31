Los Reyes Magos visitan a los internos de la residencia de Vila de Cruces

Los Reyes Magos protagonizarán la cabalgata de Vila de Cruces este lunes, 5 de enero, a partir de las 18.00 horas. Saludarán a todos subidos a un tractor con remolque y acompañados por pajes y pastorcitos. La comitiva rematará su recorrido en el auditorio Xosé Casal, donde será recibida por el alcalde, Luis Taboada. En caso de lluvia, se suspenderá el desfile y solo habrá la recepción. En este evento se entregarán los diplomas de los concurso de las tarjetas de Navidad (que ganaron Sandra Espiño, Noa Pereira y Manuel Barcala) así como el de escaparates, cuyo podio integran Óptica Calveiro, José Antonio Mosquera Blanco y Alberto Otero Castro. Pero antes de la cabalgata, los Reyes Magos visitarán a las personas que viven en la residencia de mayores. Será a las 17.00 horas.

Por su parte, el Concello de Lalín mantiene abierta la inscripción (los días laborables, de 9.00 a 15.00 horas) de todos los niños y niñas que quieran participar en su cabalgata. Hay que anotarse en la recepción.