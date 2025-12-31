Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los Reyes Magos promocionan Rodeiro en un vídeo en el pabellón

El Concello de Rodeiro organiza este lunes, 5 de enero, una jornada en el pabellón en la que a partir de las 17.00 horas los niños tendrán a su disposición hinchables, varios regalos y chocolate con churros. La llegada de los Reyes Magos está prevista sobre las 18.00 horas, pero no será una cabalgata tradicional al uso. Sus Majestades protagonizarán un vídeo, que va a proyectarse en el pabellón, en el que pequeños y mayores verán cómo pasan por enclaves de municipio como el Monte Faro, Ponte Pedroso o el Pazo de Camba. Melchor, Gaspar y Baltasar aparecerán, ya en persona, en el propio pabellón, para que todos los niños y niñas que lo deseen les digan qué regalos desean recibir.

