El PP reúne a 200 personas en su III Pincho de Nadal para preparar el año preelectoral

El PP de Rodeiro reunió en su III Pincho de Nadal, a alrededor de 200 militantes, simpatizantes y colaboradores. El acto llenó las dos salas del Hostal As Carpinteiras y sirvió para felicitar las fiestas y reforzar el trabajo político de cara al año preelectoral 2026.

El encuentro estuvo encabezado por la portavoz municipal y presidenta local del PP, Cati Somoza, y contó con la presencia del presidente provincial del PP y de la Diputación de Pontevedra, Luis López; los diputados populares Juan Bayón y Raúl Santamaría; el alcalde de Lalín, José Crespo; el teniente de alcalde de Dozón, Carlos Dafonte; la portavoz del PP de Agolada, Carmen Seijas; y el exalcalde de Rodeiro, Eliseo Diéguez, entre otros.

Somoza agradeció «o enorme apoio, o cariño, a unidade e a fortaleza» mostrados por el partido pese a las dificultades que implica estar en la oposición. Animó a los asistentes a seguir trabajando «con forza» con el objetivo de recuperar la Alcaldía en 2027.

Por su parte, López reiteró su «compromiso absoluto» con los vecinos de Rodeiro, «aos que non lles vou fallar nunca», y situó como prioridad impulsar el mayor número posible de inversiones.