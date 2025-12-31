El PP reúne a 200 personas en su III Pincho de Nadal para preparar el año preelectoral
Cati Somoza agrade «o enorme apoio, o cariño, a unidade e a fortaleza»
REDACCIÓN
El PP de Rodeiro reunió en su III Pincho de Nadal, a alrededor de 200 militantes, simpatizantes y colaboradores. El acto llenó las dos salas del Hostal As Carpinteiras y sirvió para felicitar las fiestas y reforzar el trabajo político de cara al año preelectoral 2026.
El encuentro estuvo encabezado por la portavoz municipal y presidenta local del PP, Cati Somoza, y contó con la presencia del presidente provincial del PP y de la Diputación de Pontevedra, Luis López; los diputados populares Juan Bayón y Raúl Santamaría; el alcalde de Lalín, José Crespo; el teniente de alcalde de Dozón, Carlos Dafonte; la portavoz del PP de Agolada, Carmen Seijas; y el exalcalde de Rodeiro, Eliseo Diéguez, entre otros.
Somoza agradeció «o enorme apoio, o cariño, a unidade e a fortaleza» mostrados por el partido pese a las dificultades que implica estar en la oposición. Animó a los asistentes a seguir trabajando «con forza» con el objetivo de recuperar la Alcaldía en 2027.
Por su parte, López reiteró su «compromiso absoluto» con los vecinos de Rodeiro, «aos que non lles vou fallar nunca», y situó como prioridad impulsar el mayor número posible de inversiones.
- Retiran la incapacidad absoluta a un camionero con agorafobia al poder realizar «teletrabajo»
- Las Urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo baten su récord y el Chuvi regresa al 95% de ocupación
- Las viviendas terminadas en Galicia se hunden el 60% tras la cancelación de obras por los altos costes
- Un vecino ludópata de Bueu alerta de un local de juegos en Vigo sin control de DNI
- Denuncian la «grave escasez de personal» y el «deterioro evidente de la atención» en una residencia de Vigo
- Davila 30/12/2025
- El Papa nombra a Luis Quinteiro Fiuza presidente mundial del Apostolado del Mar
- Halla un bolso con 1.000 euros en el aeropuerto de Santiago y la arrestan a punto de embarcar