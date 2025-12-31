Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tarifazo AP-9Empresas de GaliciaLo más leído en 2025'Overbooking' en UrgenciasLuz verde al Ofimático
instagramlinkedin

Papá Noel visita Aspadeza

Papá Noel visita Aspadeza |

Papá Noel visita Aspadeza |

En Aspadeza recibieron el lunes una visita sorpresa que les hizo mucha ilusión: Papá Noel llegó a sus instalaciones de Mouriscade repartiendo cariño y regalos para todos. Muestran su agradecimiento a Luis Alberto Villar por devolverles «esa ilusión da infancia» y «crear momentos tan felices», y también a Pontiñas Centro Comercial.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents