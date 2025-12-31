Papá Noel visita Aspadeza

En Aspadeza recibieron el lunes una visita sorpresa que les hizo mucha ilusión: Papá Noel llegó a sus instalaciones de Mouriscade repartiendo cariño y regalos para todos. Muestran su agradecimiento a Luis Alberto Villar por devolverles «esa ilusión da infancia» y «crear momentos tan felices», y también a Pontiñas Centro Comercial.