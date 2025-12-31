Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tarifazo AP-9Empresas de GaliciaLo más leído en 2025'Overbooking' en UrgenciasLuz verde al Ofimático
instagramlinkedin

Obligan a retirar una alambrada de espino en una finca de Catasós

REDACCIÓN

Lalín

La junta de gobierno local de Lalín desestima el recurso de reposición de una vecina de Covás, en Catasós, contra el expediente de reposición de legalidad urbanística que le obliga a retirar un cierre con alambre de espino. El ejecutivo explica que el Plan de Urbanismo indica que no está permitido el remate de cierre con elementos que puedan causar lesiones a personas o a animales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents