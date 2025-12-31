Obligan a retirar una alambrada de espino en una finca de Catasós
REDACCIÓN
Lalín
La junta de gobierno local de Lalín desestima el recurso de reposición de una vecina de Covás, en Catasós, contra el expediente de reposición de legalidad urbanística que le obliga a retirar un cierre con alambre de espino. El ejecutivo explica que el Plan de Urbanismo indica que no está permitido el remate de cierre con elementos que puedan causar lesiones a personas o a animales.
