Música y postres en la residencia As Dores de Lalín

La residencia As Dores, de Lalín, albergó ayer por la tarde un concierto de Navidad cantado por los propios internos. Además, la dietista Vanessa Taboada Santín les agasajó con postres y una declaración: «Dende a resi, fágovos chegar os meus desexos máis sinceros, tecidos co amor dos nosos maiores».

