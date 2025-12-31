Muimenta celebra 150 anos de música cunha gala no Arena o 17 de xaneiro
Reunirá por primeira vez ás catro bandas de Lalín | Orquestra Compostela, Coral de Agolada e A Carballeira de Cercio súmanse a un cartel de voces veteranas para «contar a historia»
A Banda de Música Popular de Muimenta celebrará o seu 150º aniversario cunha gala no Lalín Arena o sábado 17 de xaneiro, ás 19:30 horas, con entrada gratuíta, concibida como homenaxe a todas as xeracións que sostiveron a formación desde a súa creación, no ano 1875. A presentación do evento reuniu representantes institucionais e da banda, que destacaron tanto o valor histórico do colectivo como o carácter «irrepetible» dun concerto no que, por primeira vez, actuarán xuntas as catro bandas do concello: Lalín, Vilatuxe, A Lira de Prado e a propia Muimenta.
O concelleiro delegado de zona, Pablo Areán, abriu o acto subliñando que se trata dunha cita «especialmente emocionante» e «sentida» para a parroquia e para todo o municipio. «Presentamos esta gala en homenaxe a toda esa xente que pasou nestes 150 anos pola súa formación», afirmou. Areán puxo o acento na continuidade da banda: «Son 150 anos de traballo continuo, sen ningún tipo de parón», e lembrou que «durante a Guerra Civil incluso continuaron tocando: xuntábanse como podían». O edil foi máis alá e defendeu a idea de que Muimenta podería ser «a banda máis antiga de Galicia», e apostilou: «defenderémolo onde faga falta».
O deputado provincial de Cultura, Jorge Cubela, enmarcou a gala na dinámica cultural de Lalín, que conta «coa mellor axenda e a mellor programación» non só na provincia, senón tamén en Galicia. Confirmou o apoio da Deputación e a colaboración económica e vinculou o proxecto coa política cultural provincial: «A Banda de Muimenta representa os valores coas que a Deputación existe e promove: a defensa da vertebración cultural da provincia; non temos que ir só ás grandes capitais para que se fagan cousas», sinalou. O deputado incidiu nun dos puntos máis simbólicos do programa: «Vai ser a primeira vez no Lalín Arena que se xunten todas as bandas de música de Lalín nun concerto».
O secretario da agrupación, Pedro Vilariño Prieto, explicou que a gala vén a ser o colofón do aniversario, aínda que se programe xa no 2026, «para alongalo un pouquiño máis» e facelo «máis atractivo». Está pensada como un relato musical: «Quixemos contar a historia da banda desde os seus inicios ata o presente», cun percorrido por épocas e estilos, buscando un repertorio recoñecible e ligado á memoria popular. Nese fío, xustificou a escolla dalgúns nomes: «Non queriamos traer a Panorama, por exemplo, porque é moi moderna; cunha banda de 150 anos quixemos á orquestra máis veterana de Galicia, a Compostela».
Vilariño tamén reivindicou a pegada histórica das verbenas, «de onde saíron moitas bandas» e que hoxe queda máis esquecida, e explicou que o cartel de artistas convidados bebe desa tradición. Citou, entre outros, a Miguel Torres, «con 80 e pico anos, toda a vida cantando en orquestras»; Luís Rey, con traxectoria en formacións como Los Satélites; Sito Mariño, vinculado á mesma Compostela e tamén a Trébol, ademais de carreira en solitario; e, como non, o inefable Pachi, clásico lalinense do mundo da verbena,con máis de 60 anos de traxectoria. O programa complétase con Silvia Ferre, con repertorio de canción galega «moi emocionante», e con nomes como o venezolano Eric Hidalgo, recén xubilado das orquesras, e Antonio Barros, de corte clásico, pensados, segundo dixo, para ofrecer «música recoñecible» e un concerto que «vai gustar moitísimo».
Contará tamén coa participación da Coral Polifónica de Agolada, con integrantes da área de Balouta; A Carballeira de Cercio, por razóns de proximidade; ou a Orquestra Compostela, tamén centenaria. Eric Hidalgo, Pachi, Sito Mariño, Antonio Barros, Luís Rey, Silvia Ferre e Miguel Torres completan o elenco de convidados. A gala estará conducida polo lalinense Gúmer Portas e pecharase cunha interpretación conxunta.
Blanco: «A banda sonora da miña infancia é a Banda de Muimenta»
A intervención do director da banda, Víctor García, centrouse no remate musical do evento. Avanzou que o concerto culminará cunha actuación conxunta no escenario: «A xuntanza de bandas si que será o gran colofón ao final; non vou desvelar moito, pero haberá unha xuntanza maior para arrematar o concerto», sinalou, antes de agradecer «a colaboración» para facer posible a gala. Tamén estivo presente Juan Quintela, presidente da asociación.
A concelleira de Cultura, Begoña Blanco, subliñou que a cita será o «pistoletazo de saída» da programación cultural de 2026 e do calendario da Feira do Cocido. Agradeceu a colaboración da Deputación e da Xunta –sen representación «por motivos de axenda», pero con apoio a través da Consellería de Cultura– e recoñeceu que ese respaldo «saca un peso de enriba» para poder impulsar máis actividades ao longo do ano.Blanco puxo tamén unha nota persoal ao falar do vínculo social da banda coa comarca: «A banda sonora da miña infancia é a Banda de Muimenta», afirmou, lembrando que para «calquera cousa que se fixera na parroquia se chamaba á banda». Definiuna como «testemuña viva da historia de Lalín e do Deza» e animou á veciñanza a reservar a data porque, ao seu xuízo, o evento «vai perdurar». «Agardamos que a xente o anote na súa axenda e que nos acompañe, e que a banda se sinta respaldada, porque todos temos algo que ver con esta banda nalgún momento da nosa vida», rematou.
- Retiran la incapacidad absoluta a un camionero con agorafobia al poder realizar «teletrabajo»
- Las Urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo baten su récord y el Chuvi regresa al 95% de ocupación
- Las viviendas terminadas en Galicia se hunden el 60% tras la cancelación de obras por los altos costes
- Un vecino ludópata de Bueu alerta de un local de juegos en Vigo sin control de DNI
- Denuncian la «grave escasez de personal» y el «deterioro evidente de la atención» en una residencia de Vigo
- Davila 30/12/2025
- El Papa nombra a Luis Quinteiro Fiuza presidente mundial del Apostolado del Mar
- Halla un bolso con 1.000 euros en el aeropuerto de Santiago y la arrestan a punto de embarcar