Medio Rural destinará 2,38 millones a la labor de las ADSG
REDACCIÓN
La Consellería de Medio Rural publicó en el DOG de este martes, 30 de diciembre, la convocatoria de las ayudas para las agrupaciones de defensa sanitaria ganadera (ADSG), por un importe global de 2,38 millones de euros. Las subvenciones pretenden apoyar el trabajo de estas entidades en cuanto al desarrollo de programas facultativos de prevención y de control de enfermedades animales.
La convocatoria subvenciona las programas de planificación zoosanitaria que tengan lugar entre el 1 de marzo de 2026 y el 28 de febrero de 2027. En concreto, permitirá costear los gastos de contratación de servicios técnicos veterinarios o de la remuneración de personal veterinario responsable de realizar estos planes. Cubre, además, la compra de guantes y calzas, tubos de extracción y agujas. Pueden solicitar estas subvenciones las ADSG inscritas en el registro oficial, pero quedan excluidas las conformadas de forma exclusiva por cebaderos de vacuno. Tienen que integrar, además, a productores que sean pequeñas o medianas empresas.
