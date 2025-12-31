Lalín ya cuenta con los tres nuevos agentes que reforzarán su policía

El Concello de Lalín ha completado el proceso para la selección de los tres nuevos agentes para su cuerpo de Policía Local. Las tres personas seleccionadas son Bryan Vázquez Pacheco, Juan Manuel Ramos Mazá y Brais Riveiro Argibay. Ahora iniciarán un proceso de formación de seis meses en la Academia Galega de Seguridade Pública y se incorporarán al servicio, previsiblemente, en el verano de 2026.

Recepción en A Estrada

El alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, recibió ayer a Alberto Lorenzo Fuentes, que se incorporará como nuevo agente de la Policía Local. Con ellos estuvo el jefe de la unidad, Javier García. Lorenzo ingresará el 2 de enero en la academia de la Agasp, hasta el 26 de junio. Comenzaría luego el período de prácticas.