José González resalta el dinamismo de los Escaparates Máxicos de Lalín

Igual que hizo el año pasado, el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, realizó este martes una visita a las Aldeas de Nadal. En su recorrido por los siete poblados estuvo acompañado por las concejalas de Aldeas de Nadal, Karen Fernández Lamela, y de Promoción Económica, Beatriz Canda Rodríguez. El conselleiro hizo hincapié en esta «iniciativa moi incentivadora» del Concello de Lalín a la hora de promocionar el comercio local, ya que aunque las aldeas están orientadas al público infantil, las familias suelen realizar gastos durante su estancia en tiendas y negocios del casco urbano.

Destacó, precisamente, la necesidad de colaboración entre las distintas administraciones para impulsar el consumo de proximidad durante estas fiestas navideñas. En el caso de Lalín, sus Escaparates Máxicos cuentan con el apoyo del gobierno autonómico para decorar cuatro locales que estaban sin actividad y en los que se recrean escenografías y estampas propias de la Navidad, amén de la Fachada Máxica instalada sobre la Praza de Abastos. El conselleiro hizo hincapié en el carácter dinámico del concello lalinense, y añadió que por parte de la Xunta «seguirase apoiando tanto ás entidades locais como ao sector do comercio, unindo forzas para seguir dándolle a este sector estratéxico o lugar que merece nas vilas e nas cidades».

Al margen del concurso de escaparates para el comercio hay otro específico para la hostelería. Para el desarrollo de estas acciones, se organizó de forma previa un curso gratis de escaparatismo y decoración con base artística y que, según explicó el conselleiro, «repetiu os bos resultados do ano pasado, non só coa ollada posta nestas datas, senón tamén para que as persoas participantes poidan aplicar na súa actividade do día a día» y convertir así su negocio en un reclamo que «entra» por la vista.