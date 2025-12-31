El ingreso medio por hogar sube en 1.100 euros en diez años y se sitúa en los 2.900

Las políticas de reducción de los contratos laborales temporales, así como la subida de salarios y pensiones y, también, la llegada de vecinos inmigrantes que crearon nuevos hogares en las comarcas para trabajar en ellas, explican que en 2024 el ingreso medio mensual por hogar en Deza y Tabeirós-Montes sea de 2.911 euros, casi 1.100 por encima de los 1.842 de media en el año 2014.

Días atrás el IGE publicó la Enquisa estrutural a fogares, y en su apartado de situación económica, señala que este ingreso medio está por debajo solo de los 3.064 euros del área de Vigo y los 2.977 de la de Pontevedra. Las estadísticas económicas clasifican a los miembros de una familia como unidades de consumo, de forma que el adulto principal computa como 1, cada adulto adicional, como 0,5, y los menores de 14 años, 0,3. Así, en una familia de una pareja con dos niños o adolescentes, habría 2,1 unidades de consumo. Pues bien, los ingresos por persona y unidad de consumo demuestran el impacto de las subidas de nóminas y pensiones, al subir de 1.025 a 1.639 euros en una década, si hablamos de unidades de consumo, y por persona casi se duplican, pues pasan de 688 a 1.161 euros.

Prestaciones sociales

De media, y siendo exactos con las matemáticas, en el área hay 2,07 personas perceptoras de ingresos en cada hogar. Es una cifra que se mueve en la horquilla de los 1,94 del área de Vigo y los 2,09 de la de Caldas-O Salnés. Y aquí debemos señalar la caída del número de hogares que dependen de prestaciones, pero que aún así suponen un porcentaje relevante. Al cierre de 2024, los municipios de Deza y Tabeirós-Montes contabilizan 24.868 clanes. De estos, el 40%, es decir, 10.044 viviendas, perciben más de la mitad de sus ingresos de las ayudas de la administración o de ONG. En 2014 eran más, 12.880. Hay otros 8.067 hogares en el que más del 75% de su renta mensual son estas subvenciones (en 2014 estaban en los 10.096), y otros 7.595 (8.565) apoyan en las ayudas el total de sus ingresos para cubrir el mes.

Al bajar el número de viviendas que dependen de prestaciones y al mejorar los salarios, es normal que aumenten las familias que llegan sin problemas a finales de mes. Siete de cada diez, en concreto 17.260, admiten que cubren sus gastos con facilidad, y son 1.713 más que diez años atrás. Pero otras 7.116 sí pasan dificultades, aunque supongan 2.546 menos que en 2014. Hay 491 (-326) que pasan problemas severos para afrontar todos sus gastos.

Por esto, y pese a una mejor situación económica, sube la tasa de pobreza y pasa del 15,42 al 16,78%. Es la única área de la provincia donde crece y además la segunda ratio más alta, solo superada por el 17,05% de Pontevedra Sur. La tasa de riesgo de pobreza está en el 60% de la mediana de ingresos. Por ejemplo, si esa mediana de ingresos es de 20.000 euros, el umbral de pobreza se sitúa en los 12.000 por unidad de consumo.

Las vacaciones, un 48% más caras

Vemos que hay más familias que llegan con cierto desahogo a fin de mes y que descienden los hogares que precisan subvenciones para su día a día. Pero esta mejoría se consigue a costa de renuncias como comprar la vivienda o hacer más compra en el súper. Durante 2024, de esos casi 24.900 hogares totales, había 3.124 cuyo gasto principal era precisamente el pago de la hipoteca. Pues bien, una década antes estaban en esa misma circunstancia 4.209 familias, esto es, un millar más.

Anuncios de terrenos y viviendas en venta, en una inmobiliaria de Lalín. / BERNABE

Por otra parte, los vecinos y vecinas recortan su ahorro en alimentos o en reparaciones de su casa y de sus vehículos. Hay 16.237 familias que logran reducir su desembolso en estas cuestiones, pero es que en 2014 llegaron a ser 19.515. Y si ahora ahorran en torno a los 123 euros al mes, antaño llegaban a los 139. Es más, el ahorro medio, a nivel provincial, solo sube en las áreas de Vigo y Caldas-O Salnés. Las familias no pueden reducir sus gastos habituales más que en 2014 porque desde entonces subió la cesta de la compra, pero también las facturas de luz y agua o incluso las vacaciones, que en 2024 se encarecieron un 48% en relación a años anteriores. Y hay que tener en cuenta que al ser más longevos, también vamos a consumir más y, por tanto, disponer de menos capacidad de ahorro en una vida cada vez más cara.