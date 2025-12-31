Geseco asumirá la recogida del contenedor de orgánicos

La junta de gobierno local de Lalín ha adjudicado a la SA de Gestión de Servicios y Conservación (Geseco) el servicio de recogida de la fracción orgánica (contenedor marrón). El importe del contrato es de 14.950 euros.

En la misma sesión se adjudicó otro contrato menor, en este caso para la restauración de las piezas de la colección Lalín Pork Art. Se encargará de ello Urdime SCG por 3.448,5 euros.

Y autoriza a la Asociación Galega de Soutos e Castañas a celebrar su asamblea en el edificio sociocultural el 24 de enero.