La Geira y el Miñoto Ribeiro, más cerca de su reconocimiento

La Xunta de Galicia trasladó ayer los objetivos de la creación de la figura de itinerario cultural de interés autonómico a las rutas susceptibles de ser reconocidas en 2026 con esta nueva figura. Así lo hicieron el director general de Cultura, Anxo M. Lorenzo, y de Patrimonio, Ángel Miramontes, en la reunión mantenida con las asociaciones y colectivos que desarrollaron un amplio trabajo de documentación para dar a conocer estos recorridos singulares.

Ambos representantes de la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude convocaron a los responsables de las asociaciones vinculadas a estos itinerarios, entre los que estaban presentes miembros del Camiño da Geira e dos Arrieiros y del Miñoto Ribeiro, los cuales atraviesan el concello estradense. Se trata de trazados que, a través de la historia, tradición y patrimonio, promueven la cultura, el desarrollo sostenible y la cohesión por todo el territorio, señaladamente en aquellos lugares que están en riesgo de exclusión cultural por sus condiciones geográficas y sociales.

En este encuentro, los directores generales de Cultura y Patrimonio les explicaron a las entidades que, con esta nueva tipología, la Xunta va a reconocer rutas que, sin contar con los criterios exigidos por la Ley del Patrimonio Cultural de Galicia para ser declarados Camino de Santiago, «si reúnen as condicións necesarias para ser consideradas relevantes e dispor dunha especial atención por parte das administracións públicas».

En este sentido, valoraron que esta es una medida que da respuesta a las demandas de estas asociaciones y entidades vinculadas con estas rutas, «ao igual que a dos concellos aos que tamén se lles deu conta de primeira man da creación desta nova figura», recordaron en referencia a la reunión de la pasada semana con representantes de los municipios por donde transcurren vías afectadas por este nuevo reconocimiento.

La creación de esta figura es posible tras la modificación de la Ley de cultura inclusiva y accesible de Galicia hecha a través de la Ley de acompañamiento a los Presupuestos de 2026. Se trata de unos cambios con los que el Ejecutivo autonómico apoya de forma legal esta nueva categoría que, posteriormente, se desarrollará a través de un decreto en el que quedarán fijados los criterios y las medidas específicas de protección, divulgación y apoyo. Esto permitirá que las vías sean objeto de especial atención por parte de las administraciones públicas para planificar programas culturales y convocar ayudas.