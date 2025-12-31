Hubo un tiempo, allá a finales delo siglo XIX, en que A Estrada era la segunda villa de Galicia, solo superada por A Coruña y por delante de las capitales de provincia y de Santiago. Aquel joven ayuntamiento, cuya capital no pasaba de ser en esa época una modesta aldea formada por media docena de casas al pie de un cruce de caminos, llegó a rivalizar incluso entre las poblaciones con más habitantes de toda España.

Así queda acreditado en un censo oficial de población del año 1879. El documento oficial presentado el epígrafe «Poblaciones mayores de 20.000 almas», ofrecía un listado ordenado de municipios según su número de habitantes. En dicho censo, A Estrada contaba con una población de 24.668 «almas», lo que la colocaba como la población número 24 con mas vecinos de toda España. Se situaba así por encima de localidades como Tarragona, Lérida, Salamanca, Segovia, Toledo, Zamora, Cáceres, Ciudad Real, Cuenca, Ávila, Girona, Huelva, Huesca o León, entre otras población de gran importancia hoy en día. A nivel gallego, solo A Coruña superaba A Estrada, con 36.113 almas, con Santiago en tercer lugar con 23.709.

Cuando A Estrada jugaba en Primera / Cedida

Estos datos históricos que reflejan los diferentes censos a nivel nacional y autonómico no dejan de sorprender. A Estrada, como decíamos, carecía de una capital importante, como es el caso de la gran mayoría de poblaciones que figuran en esa lista. Empezando por Madrid y Barcelona y acabando por Lérida y Santiago, la gran mayoría de ellas cuentan con motivos suficientes para estar en esa parte alta del ránking. Bien sea por su importancia a nivel administrativo, industrial, agrícola o maritimo, todas partían de una base que después las consolidaron como importantes localidades.

A Estrada sin embargo no tenía en esa época ninguno de esos respaldos. Su población se explica más por el que durante mucho tiempo fue su principal valor, el rural. Con sus 465 núcleos rurales, es considerado el municipio de España que cuenta con la mayor cantidad de pequeñas parroquias y aldeas, una dispersión que compensaba la ausencia de una localidad de referencia como hoy en es el pueblo de A Estrada.

Sin embargo, el paso de los años hizo que A Estrada fuese cayendo rápidamente puestos en esa lista de «almas». Hoy en día y en gran parte por la notable pérdida de población en las últimas décadas del rural, A Estrada cuenta con menos habitantes que en 1879 –supera por poco los 20.000–, mientras que por ejemplo Tarragona, que estaba justo por debajo en la lista, tiene 144.000.