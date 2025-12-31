A Central, sen cambios nas mesas de prezos
A Central Agropecuaria de Galicia, en Silleda, celebrou este martes a última sesión das mesas de prezos de 2025, sen cambios nas cotizacións. O porco cebado móvese entre os 1,05 euros por kilo en selecto e os 1,33 en canal II. Os bacoriños custan 38 euros a unidade de procedencia única e 34 a de varias. A ducia de ovos, segundo o tamaño, vale entre 2,81 e 3,83.
