A Central, sen cambios nas mesas de prezos

A Central Agropecuaria de Galicia, en Silleda, celebrou este martes a última sesión das mesas de prezos de 2025, sen cambios nas cotizacións. O porco cebado móvese entre os 1,05 euros por kilo en selecto e os 1,33 en canal II. Os bacoriños custan 38 euros a unidade de procedencia única e 34 a de varias. A ducia de ovos, segundo o tamaño, vale entre 2,81 e 3,83.