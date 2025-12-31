El BNG de Lalín hace balance de 2025: «Menos benestar e máis endebedamento»

El BNG de Lalín hace balance del año y carga contra la gestión municipal del PP. Su responsable local, Mari Fernández Sanmartín, sostiene que 2025 deja a la vecindad con «menos benestar e máis endebedamento» y lo resume así: «empeoramento dos servizos sociais, aumento da inseguridade cidadá, aumento de impostos e taxas municipais» y un gobierno «desaparecido en problemas fundamentais como a vivenda».

En lo económico, centra su crítica en la deuda. El Concello ha recurrido a «un novo crédito de 4,2 millóns de euros» que eleva la deuda un «récord» de 11,9 millones de euros, «a maior da nosa historia». A juicio del BNG,es una gestión «irresponsable e desastrosa» que incrementará el gasto financiero: el Concello pasará a pagar 500.000 euros anuales en intereses, un «agasallo de Nadal» del alcalde, José Crespo, a la ciudadanía. Fernández añade que cada lalinense «debe xa 586 euros pola nefasta xestión do goberno do PP».

La portavoz nacionalista afirma que, en paralelo a ese endeudamiento, en la calle se escuchan quejas por «as deficiencias da sanidade pública, dos servizos sociais básicos, as preocupacións pola vivenda, os terribles problemas de inseguridade que vivimos este ano, un rural abandonado...». Frente a ello, reprocha al ejecutivo local que sea «un goberno insensible… que non fai máis que darlle as costas ou poñerse de perfil diante das demandas da veciñanza».

En sanidad, el Bloque recuerda que ha pasado «un ano e dous meses» desde la inauguración del CIS de Lalín, un centro comarcal que, sostiene, llegó «sen recursos axeitados para garantir unha sanidade pública de calidade». En su balance, apuntan que este diciembre las listas de espera en atención primaria alcanzan los 17 días, además de «eivas» en pediatría y salud mental y que «anos de demanda non serviron para que Lalín teña ambulancia medicalizada».

También arremeten los nacionalistas contra la política fiscal y de servicios del ejecutivo municipal. En esta línea, denuncian la «incongruencia e cara dura» del Partido Popular al aumentar de forma «escandalosa» la recaudación de tasas e impuestos mientras «recorta ou deixa sen servizos básicos como a seguridade» a la ciudadanía. «Ningún veciño entende que pagando máis impostos teña menos servizos», insiste Fernández.

Vivienda

En vivienda, la formación sostiene que el PP responde con «improvisación e os parches pagados por outros» y denuncia un Concello «sen proxecto nin modelo urbanístico», con un «urbanismo salvaxe» que, advierte, seguirá «pasando factura» en 2026.

De cara al próximo año, el BNG avisa al PP: «Imos seguir facendo propostas». Y recuerda sus enmiendas a los presupuestos de la Xunta por 6 millones para inversiones como una residencia de mayores o un centro de día, frente al «silencio cómplice» del PP local.