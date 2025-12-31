Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El bipartito humanizará la Rúa da Raña con 570.000 euros

Camiñas afea a los anteriores gobiernos del PP por «abandonar» una calle en la que funcionan servicios de hostelería, seguridad y ocio

Recreación de la Rúa da Raña tras las obras de humanización.

Salomé Soutelo

Rodeiro

La Rúa da Raña, en el casco urbano de Rodeiro, puede considerarse vital para el día a día de los vecinos, de los peregrinos y los conductores que se desplazan, por ejemplo, de Lalín a Chantada. Al pie de esta calle podemos encontrar el albergue y restaurante As Carpinteiras, la carnicería García, la cafetería Cabalos do Faro, el cuartel de l Guardia Civil, e instalaciones municipales como el centro cultural, el campo de fútbol, el pabellón, el gimnasio y las pistas de pádel, como indica el alcalde, José Luis Camiñas. Es más, ya fuera del casco urbano, la calle nos lleva a la cooperativa O Rodo.

Dada su relevancia, el bipartito acometerá trabajos de humanización por 577.000 euros, de los que 500.000 proceden del Plan Extra de la Diputación y los 77.000 restantes, de las arcas municipales. El regidor señala que en la actualidad las aceras están muy deterioradas (tienen más de 50 años) y su iluminación es escasa. La intervención permitirá solventar estas carencias, de modo que tras las obras las aceras serán más anchas, facilitando la movilidad peatonal, y contará con árboles y bancos, adaptándose así a las políticas actuales de accesibilidad y seguridad y que se aplicaron ya en otros puntos del casco urbano como la Avenida Gumersindo Areán.

Camiñas apunta, por último, que estas obras que acometerá el PSOE junto a Unidade por Rodeiro y con el respaldo del gobierno provincial rematarán con el abandono que padeció la Rúa da Raña «durante anos polos anteriores gobernos do PP en Rodeiro, sen investimentos nin melloras, a pesar da súa importancia social, económica e turística». Añade que el ejecutivo que encabeza «non só inviste no rural, senón que tamén pensamos no casco urbano».

