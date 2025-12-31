El bipartito humanizará la Rúa da Raña con 570.000 euros

La Rúa da Raña, en el casco urbano de Rodeiro, puede considerarse vital para el día a día de los vecinos, de los peregrinos y los conductores que se desplazan, por ejemplo, de Lalín a Chantada. Al pie de esta calle podemos encontrar el albergue y restaurante As Carpinteiras, la carnicería García, la cafetería Cabalos do Faro, el cuartel de l Guardia Civil, e instalaciones municipales como el centro cultural, el campo de fútbol, el pabellón, el gimnasio y las pistas de pádel, como indica el alcalde, José Luis Camiñas. Es más, ya fuera del casco urbano, la calle nos lleva a la cooperativa O Rodo.

Dada su relevancia, el bipartito acometerá trabajos de humanización por 577.000 euros, de los que 500.000 proceden del Plan Extra de la Diputación y los 77.000 restantes, de las arcas municipales. El regidor señala que en la actualidad las aceras están muy deterioradas (tienen más de 50 años) y su iluminación es escasa. La intervención permitirá solventar estas carencias, de modo que tras las obras las aceras serán más anchas, facilitando la movilidad peatonal, y contará con árboles y bancos, adaptándose así a las políticas actuales de accesibilidad y seguridad y que se aplicaron ya en otros puntos del casco urbano como la Avenida Gumersindo Areán.

Camiñas apunta, por último, que estas obras que acometerá el PSOE junto a Unidade por Rodeiro y con el respaldo del gobierno provincial rematarán con el abandono que padeció la Rúa da Raña «durante anos polos anteriores gobernos do PP en Rodeiro, sen investimentos nin melloras, a pesar da súa importancia social, económica e turística». Añade que el ejecutivo que encabeza «non só inviste no rural, senón que tamén pensamos no casco urbano».