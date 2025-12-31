Ategal lanza una aplicación con actividades y recursos para mayores de 55 en Lalín

Las personas senior de Lalín cuentan desde el martes con una nueva herramienta digital para consultar actividades ocupacionales, culturales y de ocio, además de otros recursos de interés. La Asociación Cultural Gallega de Formación Permanente de Adultos (Ategal) ha lanzado una aplicación móvil que reúne la oferta de actividades y un directorio de entidades útiles para mayores de 55 años.

La app ya está disponible para dispositivos iOS y puede descargarse en Android desde el 31 de diciembre. Ha sido desarrollada con financiación de la Consellería de Política Social e Igualdad.

A través del móvil, las personas usuarias pueden buscar propuestas filtrando por día, por ciudad o por área temática (cultura, ocupacional, salud y ocio). Además de Lalín, la aplicación incluye información de otras localidades gallegas donde Ategal tiene sede: Vigo, A Coruña, Ferrol, Monterroso, Santiago, Padrón y Ourense.

Cada actividad incorpora una descripción y el contacto de la entidad organizadora, para facilitar la comunicación, resolver dudas o ampliar información. La app funciona también como repositorio de recursos asistenciales e informativos, con un listado de organismos y entes sociales, culturales o asistenciales. Entre las entradas ya disponibles figuran universidades de mayores y entidades como Afaga o Afundación, con una breve explicación y un canal de contacto.

La aplicación, gratuita, seguirá ampliando el contenido con nuevos recursos e información, con la intención de centralizar en una sola plataforma el acceso a servicios y actividades «con solo un clic».