Fin de año, a la carrera
Tras las pruebas de San Silvestre llegarán las celebraciones para dar la bienvenida a 2026 en las principales localidades de las comarcas
REDACCIÓN
La comarca despedirá el año con zapatillas, bicicletas y música en la calle. A Estrada y Silleda celebran las típicas carreras de San Silvestre del 31 de diciembre, mientras que en la madrugada del 1 de enero acogerá celebraciones para dar la bienvenida al año 2026, igual que en otras localidades, como Lalín, Vila de Cruces o Cerdedo.
En la San Silvestre estradense se aguardan unas 800 personas, con las inscripciones de última hora. La salida será a las 17.00 horas, de forma paulatina por categorías. Por la mañana, a las 9:00 se hará el reparto de dorsales para la San Silveira, ruta de BTT que cerró la inscripción con 177 participantes. En esta localidad, la Sala Abanca albergó ayer la obra Fazulas e o ladrón de paraugas, de Bandullo Azul.
En Lalín la despedida del año se traslada al ambiente de verbena. La fiesta arranca a la 1:00 de la madrugada en la Praza Europa, con la orquesta La Oca Band y DJ Marcos Fdez. Sin salir de la capital dezana, por Pontiñas Centro Comercial y de Ocio Gadis pasó este martes el Circo de Nadal Moc Moc, un espectáculo interactivo e itinerante con zancudos, clowns, malabaristas, pompas de jabón y música.
En Silleda, al finalizar la San Silvestre, se celebra una gala con las 12 campanadas y las uvas, música, repaso del año y sorpresas. Ya de madrugada, la villa completa la programación con una fiesta en la Praza Juan Salgueiro animada por DJ Marcos Kintana. Pero en Trasdeza ya hubo ayer celebración adelantada, destinada al público infantil, con una fiesta en el pabellón César González Fares durante toda la tarde; no faltaron hinchables, música o pintacaras.
En Vila de Cruces hay fiesta de fin de año en la Praza Juan Carlos I, a partir de la 1:00, con el grupo Manhattan y el DJ Damián Ramos. A la misma hora, el pabellón de Cerdedo acogerá otra celebración con entrada gratuita, photocall y chocolate gratis, con actuación de Keys DJ y copas a 5 euros.
Por último, en Forcarei hubo ayer doble función. Por un lado, las instalaciones del CEIP Nosa Señora das Dores albergaron un número de Toupiciencia y, por otro, en Soutelo de Montes hubo hinchables para uso y disfrute infantil.
