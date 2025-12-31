Fin de año, a la carrera

La comarca despedirá el año con zapatillas, bicicletas y música en la calle. A Estrada y Silleda celebran las típicas carreras de San Silvestre del 31 de diciembre, mientras que en la madrugada del 1 de enero acogerá celebraciones para dar la bienvenida al año 2026, igual que en otras localidades, como Lalín, Vila de Cruces o Cerdedo.

Hinchables en el pabellón de Soutelo de Montes. / Bernabé

En la San Silvestre estradense se aguardan unas 800 personas, con las inscripciones de última hora. La salida será a las 17.00 horas, de forma paulatina por categorías. Por la mañana, a las 9:00 se hará el reparto de dorsales para la San Silveira, ruta de BTT que cerró la inscripción con 177 participantes. En esta localidad, la Sala Abanca albergó ayer la obra Fazulas e o ladrón de paraugas, de Bandullo Azul.

Celebración infantil de fin de año en Silleda. / Bernabé

En Lalín la despedida del año se traslada al ambiente de verbena. La fiesta arranca a la 1:00 de la madrugada en la Praza Europa, con la orquesta La Oca Band y DJ Marcos Fdez. Sin salir de la capital dezana, por Pontiñas Centro Comercial y de Ocio Gadis pasó este martes el Circo de Nadal Moc Moc, un espectáculo interactivo e itinerante con zancudos, clowns, malabaristas, pompas de jabón y música.

Show circense en Pontiñas Centro Comercial. / Bernabé

En Silleda, al finalizar la San Silvestre, se celebra una gala con las 12 campanadas y las uvas, música, repaso del año y sorpresas. Ya de madrugada, la villa completa la programación con una fiesta en la Praza Juan Salgueiro animada por DJ Marcos Kintana. Pero en Trasdeza ya hubo ayer celebración adelantada, destinada al público infantil, con una fiesta en el pabellón César González Fares durante toda la tarde; no faltaron hinchables, música o pintacaras.

‘Toupiciencia’, en el colegio de Forcarei. | Bernabé

En Vila de Cruces hay fiesta de fin de año en la Praza Juan Carlos I, a partir de la 1:00, con el grupo Manhattan y el DJ Damián Ramos. A la misma hora, el pabellón de Cerdedo acogerá otra celebración con entrada gratuita, photocall y chocolate gratis, con actuación de Keys DJ y copas a 5 euros.

Por último, en Forcarei hubo ayer doble función. Por un lado, las instalaciones del CEIP Nosa Señora das Dores albergaron un número de Toupiciencia y, por otro, en Soutelo de Montes hubo hinchables para uso y disfrute infantil.