Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Récord Urgencias CunqueiroNueva concesión Vitrasa'Tractorada' OurenseBúsqueda marinero en Nueva ZelandaCuerpo niña muerta naufragio Indonesia
instagramlinkedin

‘Unha aldea no Nadal’ celebra con música el Día de los Inocentes

|

|

El programa Unha aldea no Nadal celebró el pasado domingo, 28 de diciembre, la festividad de los Santos Inocentes con una doble sesión musical. Bajo la carpa instalada en Codeseda actuaron la Coral Polifónica de Agolada y el dúo Dilema. Fue la última jornada del mercadillo navideño, que se celebró durante los tres últimos domingos. La próxima cita en esta aldea de la parroquia lalinense de Doade será la fiesta de Reyes, el 6 de enero.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents