Taller sobre Instagram en la oficina Smartpeme

La oficina Smartpeme de Lalín imparte hoy, a las 12 horas, el taller en línea Workshop express en Instagram. Los participantes aprenderán a identificar lo que funciona y lo que no en esta red, a crear estrategias y a entender las métricas básicas con las que fundamentar sus decisiones. Acabarán definiendo un método para implementar con su propia marca el próximo año.

