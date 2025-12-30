Silleda investiga la autoría de actos vandálicos en las pistas de O Castro

Las pistas municipales de pádel de O Castro, que recientemente habían sido objeto de mejoras y nuevas dotaciones –consistentes en cambio de redes y elementos de seguridad–, han sufrido actos vandálicos en los últimos días. La Policía Local de Silleda ha iniciado una investigación para esclarecer la autoría de los hechos, que ocasionaron diversos daños materiales, entre ellos la rotura de una de las puertas de acceso, así como el deterioro de tensores y redes sustituidos hace menos de un mes.

El gobierno local expresa una «profunda preocupación» por estos actos, que suponen un perjuicio directo para un espacio deportivo de uso público muy demandado por la ciudadanía. «Falamos dunhas instalacións que son patrimonio de todos, mantidas con recursos públicos, polo que este tipo de comportamentos son absolutamente inaceptables», señalan desde el Concello, recordando que cada acción vandálica implica un coste económico que recae sobre el conjunto de la población. Cabe reseñar que la semana pasada se produjo un ataque al polideportivo de Silleda, dejando una cristalera rota y una puerta forzada.

Usos inadecuados

En paralelo a la investigación policial, y a partir de testimonios de personas usuarias habituales, se ha detectado un uso inadecuado de las pistas, tanto fuera de los horarios autorizados como incumpliendo las normas básicas de utilización y conservación. «O mal uso das instalacións deportivas é unha forma máis de deterioro que non se pode tolerar, xa que afecta á seguridade e ao dereito do resto da veciñanza a gozar destes espazos en boas condicións», subrayan fuentes municipales.

El Concello recuerda que las dos pistas cubiertas de pádel están disponibles mediante un sistema de reserva online a través de la página web municipal, con el objetivo de garantizar un uso ordenado, responsable y equitativo de las instalaciones. En este sentido, el gobierno local realiza un llamamiento a la responsabilidad individual y colectiva, al tiempo que anuncia que se están estudiando diferentes medidas para prevenir la repetición de incidentes, incluyendo un refuerzo del control y otras actuaciones destinadas a asegurar la correcta conservación de las pistas.

Desde el Concello no se descarta la adopción de medidas más restrictivas si este tipo de comportamientos persiste. Al mismo tiempo, insisten en que la colaboración ciudadana es esencial para detectar usos indebidos y preservar unos servicios públicos que «son de todos e para todos».