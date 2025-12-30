La San Silvestre de A Estrada alcanza los 700 participantes

El departamento de Deportes del Concello de A Estrada cerró en la noche del domingo el plazo de inscripción para su doble propuesta lúdica para el día de fin de año, la San Silvestre y la San Silveira. Las buenas previsiones de los últimos días en cuanto a participación se confirmaron, alcanzando la cifra de 700 inscritos para la carrera por las calles del casco urbano. En cuanto a la opción en BTT, contarán con 177 inscritos, una cifra de récord después de los 120 que participaron el año pasado.

Desde la organización apuntaron a que la San Silvestre puede alcanzar fácilmente los 800 corredores si se cumplen las previsiones de buen tiempo para la tarde del miércoles, algo que hace que muchos corredores se apunten el propio día. Esto puede hacer incluso que las 700 camisetas de regalo encargadas para la ocasión se queden cortas.

Una de las sorpresas en la lista de inscritos es la presencia del alcalde, Gonzalo Louzao, poco dado a participar en este tipo de pruebas deportivas. Junto a él estará el concejal de Deportes Ismael Pena. Como es habitual, los participantes deberán realizar un donativo en forma de alimentos no perecederos para Cáritas.

La jornada arrancará por la mañana con la San Silveira BTT, organizada junto a la Peña Bikestrada. La retirada de dorsales comenzará a las 09.00 horas ante el consistorio. Por la tarde tendrá lugar la San Silvestre, con salida a las 17.00 según categorías y recorrido adaptado a cada edad.

San Silvestre en Silleda

En Silleda, la San Silvestre cerró el plazo de inscripción con 408 participantes. De ellos 280 pertenecen a la carrera absoluta, que completó de esta manera sus plazas. Dentro de la categoría chupetes hay 64 inscritos, mientras que en la de benjamines hay 40 y en la de infantiles, 24. Esta San Silvestre modifica la tradición, ya que contará con un recorrido para adultos de 5 kilómetros en vez de la milla tradicional.