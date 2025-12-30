Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Récord Urgencias CunqueiroNueva concesión Vitrasa'Tractorada' OurenseBúsqueda marinero en Nueva ZelandaCuerpo niña muerta naufragio Indonesia
instagramlinkedin

Promueven en Dozón un aserradero para viruta y material de construcción

REDACCIÓN

Dozón

La Consellería de Medio Ambiente somete a información pública hasta el 16 de enero la memoria ambiental de la empresa Maderas Alfonso Import-Export para emplear una nave del polígono de Dozón como aserradero. Esta industria generará 11 puestos de trabajo y prevé elaborar entre 2.000 y 2.500 toneladas anuales de tablones, tablas y tablillas; de 300 a 400 toneladas de listones, rastreles y piezas mecanizadas; entre 250.000 y 350.000 kilos de vigas y elementos estructurales de madera maciza; de 350.000 a 500.000 kilos de viruta y serrín (que pueden emplearse para cama de animales) y, por último, de 80.000 a 120.000 kilos de astillas y recortes, cuyo destino más habitual suele ser la biomasa o el empaquetado. Cubrirá, además de la demanda en construcción o granjas, productos empleados en cercados de parques infantiles o bricolaje. Este aserradero empleará sobre todo pino, pero también otras coníferas. Su capacidad productiva es de 3.000 metros cúbicos al año.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents