Promueven en Dozón un aserradero para viruta y material de construcción

La Consellería de Medio Ambiente somete a información pública hasta el 16 de enero la memoria ambiental de la empresa Maderas Alfonso Import-Export para emplear una nave del polígono de Dozón como aserradero. Esta industria generará 11 puestos de trabajo y prevé elaborar entre 2.000 y 2.500 toneladas anuales de tablones, tablas y tablillas; de 300 a 400 toneladas de listones, rastreles y piezas mecanizadas; entre 250.000 y 350.000 kilos de vigas y elementos estructurales de madera maciza; de 350.000 a 500.000 kilos de viruta y serrín (que pueden emplearse para cama de animales) y, por último, de 80.000 a 120.000 kilos de astillas y recortes, cuyo destino más habitual suele ser la biomasa o el empaquetado. Cubrirá, además de la demanda en construcción o granjas, productos empleados en cercados de parques infantiles o bricolaje. Este aserradero empleará sobre todo pino, pero también otras coníferas. Su capacidad productiva es de 3.000 metros cúbicos al año.