La planta de biometano procesará 100.000 toneladas anuales de residuos

La plataforma Stop Biometano Agolada difunde un resumen con la mesa redonda que celebró este sábado en el auditorio ante la posible instalación de una planta de biometano en el municipio. El biometano es un gas renovable que se obtiene de la purificación del biogás que, a su vez, se produce a través de la descomposición sin oxígeno de purines ganaderos, residuos agrícolas, lodos de depuradoras o restos alimentarios.

En el caso de la planta agoladesa, «procesaría 100.000 toneladas anuais de residuos», que equivalen a la cantidad de basura que generan, también al año, ciudades como Vigo o A Coruña, como indicó en su intervención Xosé Mariño, de Berce do Ulla. De esas 100.000 toneladas de desechos solo una parte serían purines, porque el purín porcino tiene demasiada humedad y para que su tratamiento sea rentable suele combinarse con residuos ricos en carbono. Pero sí es posible obtener biometano a partir solo de estiércol: una granja de Lleida, Torre Santamaría, produce este gas solo con lo residuos de sus vacas, de modo que vierte en la red de gas 26GWh anuales.

Stop Biometano Agolada teme que el proyecto de Desarrollos Bioenergéticos Agolada SL (inscrita en el registro mercantil el 1 de diciembre) siga la estela de otras instalaciones ya en marcha, porque «a industria do biogás e do biometano usa o xurro como desculpa para branquear outros residuos. En Sologás, As Somozas, están autorizados 164 códigos de produtos distintos para procesar na planta, e relativos a xurros deben de ser 3 ou 4», manifiesta.

De este modo, la planta de Agolada no solventaría del todo el problema de purines que tienen las explotaciones intensivas, al no poder recoger todo el volumen. El colectivo indica que, por ejemplo, en Xunqueira de Ambía, «procesarían 211.917 toneladas anuais de residuos, dos que só 84.500 toneladas serían de xurro», mientras que el digestato resultante rozaría las 182.000, es decir, más del doble del purín tratado.

El digestato es el material que queda tras la digestión anaeróbica de esas materias primas biodegradables. En la mesa redonda del sábado, varios ganaderos afectados por otras plantas explicaron el impacto de este abono en el suelo. Una ganadera de As Somozas, Diana Fernández, asegura que al aplicarlo sobre las fincas, «a terra ás veces queda como queimada, e noutras ocasións os animais non queren comer a herba». Y tampoco el jabalí, añadió otro ganadero también de ese municipio de Ferrolterra. Ariadna Sanjuán, vecina de Campedró (Tarragona) indicó al público asistente a la jornada que vive a 13 kilómetros de la planta de La Galera, y aún así a veces percibe su olor. Es un hedor «a podrido, como con gusanos, nada que ver con el purín». Añadió el transporte de pescado en camiones «a veces sin tapar».