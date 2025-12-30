Guimarei logra recuperar su cruceiro después de tres años de trámites

La iglesia de Guimarei recuperó el cruceiro de San Xiao, que fue derribado por un camión en el año 2022 cuando maniobraba dando marcha atrás. Después de casi cuatro años de pelea para obtener los permisos por parte de las administraciones y Patrimonio, los vecinos consiguieron su restauración. En las últimas semanas, un equipo de restauradores junto con un cantero, estuvieron arreglando, colocando y limpiando la base ya existente para devolver a este crucero su imagen original.

Según explicaron ayer los vecinos, el proceso para ver de nuevo levantado su cruceiro fue más largo y costoso de lo esperado. Uno de los problemas que se toparon fue económico. Inicialmente tendría que ser el seguro del camión el que se hiciese cargo de la reparación, pero el retraso en el proceso inicial hizo que pasase un año, por lo que el seguro se echó fuera. En su lucha con Patrimonio y las administraciones los vecinos recibieron la ayuda del por entonces concejal y ahora alcalde, Gonzalo Louzao, que se encargó de busca fondos para los trabajos y también de guiar en los trámites con Patrimonio.

David Rosende posa con su cruz de madera. / Cedida

Cabe recordar que, tras el derribo, la iglesia de San Xiaio se quedó si su cruceiro para las celebraciones, por lo que se decidió colocar uno temporal de madera sobre la misma base del anterior. El autor del nuevo cruceiro, elaborado con madera de abeto y con pino termotratado, fue el carpintero local David Rosende. Este sirvió como parche durante dos años, hasta que un temporal terminó derribándolo.

El cruceiro, tras su derribo. / Cedida

Inauguración

El próximo domingo 11 de enero, en colaboración con la Comisión de Festas de Guimarei y coincidiendo con la Fiesta de Santa Lucia y San Xiao (patrón de la parroquia) se llevará a cabo una celebración y, si el tiempo acompaña, se organizará una procesión para bendecir y reinaugurar el Cruceiro de San Xiao «Patrimonio de nuestra parroquia». Contarán para la ocasión con gaiteiros y tendrán servicio de cantina.

Ahora, ya barajan la opción de proteger a su cruceiro colocando balizas a su alrededor.