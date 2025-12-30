Forno: «En 2026 la pensión media en Lalín superará por primera vez los 1.000 euros»

La secretaria general del PSdeG-PSOE de Lalín, Alba Forno, afirma que la revalorización de las pensiones prevista para 2026 permitirá que la media contributiva en el municipio supere por primera vez los 1.000 euros al mes. Con una subida del 2,8% conforme al IPC, la cuantía media se situaría en 1.015 euros mensuales.

La también concejala socialista señala que, cuando Pedro Sánchez llegó a la presidencia del Gobierno en 2018, la pensión media en Lalín era de 737 euros, por lo que el aumento acumulado hasta 2026 alcanzaría 278,66 euros al mes, más de 3.300 euros al año por pensionista. «Estes datos demostran que os pensionistas de Lalín gañan co Goberno socialista e manteñen o seu poder adquisitivo fronte á inflación», subraya.

La portavoz socialista añade que la actualización de 2026 supondría «unha suba media de case 28 euros ao mes», alrededor de 332 euros anuales, y apunta que ese aumento dejaría «preto de dous millóns de euros adicionais» en Lalín a lo largo del próximo año, con efectos para la personas mayores y para la economía local.

Forno también se refiere a las pensiones no contributivas, que suben un 11,4%. «En Lalín hai arredor de 400 persoas que verán incrementada a súa prestación cunha subida moi superior ao IPC que demostra unha aposta clara pola xustiza social e pola protección das persoas máis vulnerables», manifiesta.

La edila socialista contrapone estas cifras con el modelo del PP y la fórmula de revalorización aprobada en su día por el Gobierno de Mariano Rajoy. «Se seguise vixente a fórmula do 0,25% anual aprobada por Rajoy, hoxe a pensión media en Lalín estaría estancada arredor dos 740 euros. A diferenza entre modelos é evidente: co PSOE, dignidade; co PP, perda de poder adquisitivo», sostiene.

Forno cierra su valoración reivindicando el sistema público: «Defender as pensións públicas é defender a cohesión social e a dignidade das persoas maiores. Ese é o modelo do Goberno de Pedro Sánchez e o que queremos para Lalín», concluye.