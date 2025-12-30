A Estrada como tema inesgotable
O volume XXVIII de «Miscelánea» foi presentado onte no MOME. Juan Andrés Fernández, director da revista, destaca a continuidade ininterrompida deste proxecto estradense que suma 450 monografías.
O MOME acolleu onte a presentación do volume XXVIII da revista A Estrada, Miscelánea histórica e cultural, unha publicación que suma xa 28 edicións consecutivas sen interrupción e que se consolida como un tesouro literario da historia local. O acto contou coa intervención do alcalde da Estrada, Gonzalo Louzao, e do director do museo e da publicación, Juan Andrés Fernández. Xunto a eles tamén estiveron varios membros do Padroado do Museo Reimóndez Portela, do Consello Consultivo da revista e numerosos veciños.
A publicación chega ás portas da súa trixésima edición cun balance que non moitos proxectos culturais poden exhibir. «Son 28 anos consecutivos publicando traballos monográficos relacionados directa ou indirectamente coa historia local da Estrada», subliña Juan Andrés Fernández. «Eu creo que non hai ningunha revista en Galicia deste tipo que tivese esta permanencia no tempo», engade.
Desde o seu primeiro número, a revista mantivo unha periodicidade anual sen paróns, nin sequera nos momentos máis complicados da pandemia. «Nin o covid foi capaz de pararnos», lembra o director. «Ese ano non se puido facer presentación pública, pero a revista publicouse exactamente igual», engade.
Segundo o seu director, aínda que nestes 28 volúmenes xa van cerca de 450 monografías escritas, quedan temas por tratar: «Eu creo que hai moitas cousas escritas sobre a historia da Estrada. E naturalmente quedan moitas, moitísimas máis aínda por escribir».
Manter viva unha revista destas características durante case tres décadas non é tarefa sinxela. «É relativamente fácil publicar un número, dous ou tres; o realmente difícil é mantelo no tempo», recoñece Juan Andrés . Nese camiño, destaca o papel fundamental do equipo que sustenta o proxecto: «Temos o autopatrocinio da Fundación Cultural, un Consello Consultivo magnífico e un coordinador editorial extraordinario, que é Juan Luis Blanco».
No número deste ano inclúense estudos sobre os voluntarios da terra da Estrada e de Montes no Batallón Literario, un traballo etnográfico inédito da mestra Ana Mejide, investigacións sobre doazóns patrimoniais da familia Valladares, ou un estudo sobre as películas rodadas no Pazo de Oca. Os lectores poderán atopar estes temas e algúns mais xa na versión da web.
Como o propio nome indica, Miscelánea fai referencia a esa mistura de temas que abarcan, desde etnografía, prehistoria, arqueoloxía ou arte. Malia a todos os que levan tocados, Fernández xa pensa nas futuras edicións, e pon o foco no século XIX, época na que A Estrada «nace como realidade urbana, é unha vila supermoderna» e sinala un tema pendente de gran complexidade. «Teño ganas de tratar a incidencia da masonería na Estrada, pero non é fácil atopar documentación porque se levaba no máis absoluto segredo», explica. A revista xa mira cara ao futuro, e Juan Andrés recoñece que «os veciños seguen a preguntarme de que imos falar», porque A Estrada é un tema inesgotable.
