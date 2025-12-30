«Escribo sobre as miñas obsesións»
La periodista Raquel Campos Pico gana por segunda vez el Premio Periodístico Manuel Reimóndez Portela en su trigésima edición, con su artículo «Non estamos ben en internet!». La autora reflexiona sobre las luces y sombras de «ese lugar no que estamos tanto tempo e que afecta a nosa saúde».
El Premio Periodístico Manuel Reimóndez Portela cumple tres décadas de trayectoria, y el galardón volvió a recaer en una profesional ya conocida por el jurado y por el público. La periodista Raquel Campos Pico fue distinguida por segunda vez con este premio, en esta ocasión por el artículo Non estamos ben en internet!, escogido entre un total de 21 trabajos presentados a la convocatoria.
«Internet é ese lugar no que estamos tanto tempo e que é tan importante na nosa vida, e ao mesmo tempo nos fai sentir tan mal», explica la autora, hablando de su texto premiado, que aborda una cuestión cada vez más presente en el debate público: el impacto de las redes sociales y la hiperconectividad en la vida cotidiana. «Non só afecta á nosa saúde como persoas, senón tamén á nosa saúde como sociedade», señala.
Campos reconoce que escribir sobre internet implica también mirarse a una misma. «Somos parte do problema», admite, recordando que las dinámicas digitales afectan tanto a la juventud como a las personas adultas. «Ás veces falamos moito do tempo que pasan nenos e nenas diante das pantallas, pero esquecemos que as persoas adultas tamén pasamos unha barbaridade de tempo nelas», añade.
La periodista se mostró especialmente agradecida por el reconocimiento, destacando la importancia de que existan premios de este tipo en el periodismo actual: «Estou moi contenta de recibilo, porque moitas veces neste mundo no que escribimos e publicamos en internet desde a casa, estamos desconectadas, e ás veces tes a sensación de que o que publicas cae no baleiro».
En ese sentido, considera que el Reimóndez Portela «pon en valor o noso traballo e invita a facer un periodismo máis reflexivo, máis repousado. Por iso estes premios funcionan como un feedback moi positivo, como unha maneira de dicir ‘estamos aquí lendo o que escribiches’», reflexiona.
Esta es la segunda vez que gana el premio, que coincide además con una edición especialmente significativa. «Non me decatei ao presentarme de que esta era a edición número 30. É un número moi redondo e moi simbólico», confiesa. Y claro, repetir reconocimiento, siempre es motivo de satisfacción: «En 2016 foi cando gañei con Descubrindo á esquecida Marquesa Roja. Recuncar sempre está ben, porque indica que as cousas se están facendo ben. Ademais, ao ser un premio tan destacado e tan valorado no xornalismo galego ten dobre emoción».
La receta del éxito
La ganadora también compartió parte de la receta de su éxito, o cómo funciona su proceso creativo, sin fórmulas mágicas, simplemente reivindicando su curiosidad profesional: «Escribo sobre as miñas obsesións, sobre todo o que me preocupa. E non teño as respostas, pero teño unha profesión que me permite facerlle as preguntas á xente que sabe. E despois, mentres lavo a louza, sempre estou pensando no que estou escribindo».
La autora no evitó hablar de las contradicciones de la profesión. «Todos os que traballamos no xornalismo online somos tamén vítimas deste sistema de hiperconectividade». A pesar de ello, reivindica la necesidad de seguir pensando y escribiendo sobre estos temas: «É unha cuestión chea de luces e sombras».
