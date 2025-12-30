Cursos de control de accesos en la Agasp

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Xunta convoca 11 cursos de habilitación para el personal de control de acceso a espectáculos, que se impartirán en la Agasp de A Estrada. Esta formación de 6 horas sustituye a los antiguos exámenes anuales. Los interesados podrán inscribirse de forma telemática desde mañana y hasta 10 días antes de cada sesión de forma online.

