Cruces inicia la licitación de las obras en tres calles del casco

El Concello de Vila de Cruces mantiene abierto desde este domingo, día 28, y hasta el 17 de enero el plazo de presentación de ofertas para los trabajos de humanización de las calles Neira Vilas, Travesía Vázquez 5 y Sergio Iglesias Pazos. El plazo de ejecución de los trabajos será de 8 meses y su importe, sin IVA, es de 754.363 euros, mientras que con el impuesto asciende a los 912.779.

Cabe recordar que el ejecutivo local de Xuntos, al gobernar en minoría, tiene que llevar a pleno la aprobación de este tipo de licitaciones. En este caso, en un mes hubo que celebrar dos sesiones: la primera a finales de noviembre para dar luz verde al proceso, y la segunda, la semana pasada, para corregir un error técnico en el proyecto, puesto que la cuantía recogida indicaba 3.000 euros por debajo de esos 754.000.