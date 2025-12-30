Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cruces inicia la licitación de las obras en tres calles del casco

REDACCIÓN

Vila de Cruces

El Concello de Vila de Cruces mantiene abierto desde este domingo, día 28, y hasta el 17 de enero el plazo de presentación de ofertas para los trabajos de humanización de las calles Neira Vilas, Travesía Vázquez 5 y Sergio Iglesias Pazos. El plazo de ejecución de los trabajos será de 8 meses y su importe, sin IVA, es de 754.363 euros, mientras que con el impuesto asciende a los 912.779.

Cabe recordar que el ejecutivo local de Xuntos, al gobernar en minoría, tiene que llevar a pleno la aprobación de este tipo de licitaciones. En este caso, en un mes hubo que celebrar dos sesiones: la primera a finales de noviembre para dar luz verde al proceso, y la segunda, la semana pasada, para corregir un error técnico en el proyecto, puesto que la cuantía recogida indicaba 3.000 euros por debajo de esos 754.000.

