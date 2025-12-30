Qué hacer en las comarcas

‘El Grinch’, con música en Lalín

El musical The Grinch llegó este lunes al Salón Teatro de Lalín, que registró una buena entrada. Recrea el clásico personaje navideño y está pensado para que los más pequeños vivan una historia con valores a través de situaciones cómicas y personajes reconocibles, con una puesta en escena y caracterización destacadas.

Actividades

Fiesta infantil de fin de año en el César Fares

La fiesta infantil de fin de año vuelve al pabellón César G. Fares. Además de juegos hinchables para diferentes edades, habrá pintacaras, sesión DJ y otras sorpresas para el público más joven.

Hoy, de 17:00 a 20:00 horas

Mercado Navideño en el Novo Mercado

A Estrada despedirá el año con productos locales, poniendo a funcionar durante el 31 de diciembre un Mercado Navideño en el Novo Mercado de la Praza Martínez Anido. Los puestos de los productores locales se distribuirán como viene siendo habitual en los días de feria, para ofrecer por última vez en el 2025 todo tipo de artículos con sello estradense.

Mañana, 31 de diciembre

Cruces despedirá 2025 con fiesta en la plaza

El Concello de Vila de Cruces organiza una gran fiesta para despedir 2025. Tras las campanadas y las doce uvas, comenzará la celebración en la Praza Juan Carlos I, con mucha música y baile a cargo del trío Manhattan, originario de la parroquia de Ollares, y el ritmo y la diversión del DJ Damián Ramos. Habrá carpa y bombas de calor para poder gozar toda la noche.

El día 1 de enero, a partir de la 1 de la madrugada

‘Game over’ de la Artística de Merza

La Banda de Música Artística de Merza titula ‘Game over’ su concierto de Año Nuevo, el último de Mateo Gómez Naval como director de la agrupación. Enfocado hacia el público infantil y los nostálgicos de los vídeojuegos clásicos, interpretará bandas sonoras acompañadas de proyecciones audiovisuales ilustrativas. Será en el Auditorio Valero-Guzmán.

Sábado, 3 de enero, 19:00

| Bernabé

Tuba Christmas debuta en Silleda

La programación navideña de Silleda inició la semana con música. A la una de la tarde se estrenó en la Praza Siñor Afranio el conjunto Tuba Christmas. Tubistas y bombardinistas integrantes de la Banda de Música Municipal de Silleda y alumnado de su escuela de música (Emusi) repasaron algunos villancicos clásicos.

| Bernabé

Fin de año para los mayores

El Centro Social dos Maiores de Silleda acogió este lunes por la tarde otro clásico navideño: el ensayo de fin de año. Alrededor de un centenar de personas mayores se dieron cita en esta fiesta en la que no faltaron pinchos, uvas y cotillón. El baile estuvo contó con la animación musical de Suso de Melide.

deza@farodevigo.es / aestrada@farodevigo.es