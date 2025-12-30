Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Arde de madrugada un BMW sin ruedas abandonado en Silleda

Los bomberos extinguen el coche incendiado en Parada (Silleda)

Los bomberos extinguen el coche incendiado en Parada (Silleda) / FdV

R. V.

Un turismo BMW, sin ruedas y apoyado sobre bloques de hormigón, ardió de madrugada en una pista de acceso a la carretera PO-534, a su paso por la parroquia de Parada, en el municipio pontevedrés de Silleda.

El aviso se recibió a las 2.25 horas y el vehículo, presuntamente abandonado, apareció envuelto en llamas en ese vial. No constan heridos y se investigan las circunstancias del incendio.

