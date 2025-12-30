Arde de madrugada un BMW sin ruedas abandonado en Silleda
Un turismo BMW, sin ruedas y apoyado sobre bloques de hormigón, ardió de madrugada en una pista de acceso a la carretera PO-534, a su paso por la parroquia de Parada, en el municipio pontevedrés de Silleda.
El aviso se recibió a las 2.25 horas y el vehículo, presuntamente abandonado, apareció envuelto en llamas en ese vial. No constan heridos y se investigan las circunstancias del incendio.
