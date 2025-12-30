«La lectura es la llave que abre la puerta al proceso de escribir»

Andrea Valcárcel, estradense afincada en A Coruña, es doctorada en Pedagogía, especializada en acoso escolar y conducta disruptiva, una labor que compagina con su pasión por la literatura. En 2021 se estrenó como escritora con la obra Mi inspiración, a la que siguió en 2023 El sonido de una promesa. Ahora, completa su trilogía con «De tierra y cemento».

—Acaba de publicar su nueva novela «De tierra y cemento», ¿qué nos puede contar de este nuevo trabajo?

Es un thriller psicológico de 248 páginas a través de las cuales vamos a ir conociendo y adentrándonos en la vida de Luna. Los hechos narrados transcurren en distintos puntos de Galicia como Pontevedra, Santiago y Combarro con distintas temporalidades.

—¿En qué hechos se inspiró?

Poco más puedo decir para no desvelar mucho, solo que está basada en una historia real que sucede hace más de 20 años en Galicia.

—Lo ha publicado por su cuenta, ¿cómo ha sido ese proceso que cada vez utilizan más escritores?

Era mi plan B. Es una novela que lleva ya un año escrita. Mi primera opción recaía en poder publicarla con alguna editorial tradicional del género que escribo pero ninguna de las propuestas que he recibido me llegó a satisfacer así que, conociendo a diferentes autoras reconocidas que suben ellas mismas la obra a Amazon, seguí esos pasos.

—El proceso, si bien puede resultar engorroso a la hora de maquetar, es relativamente sencillo, ya que la plataforma explica muy bien cada paso que debes dar. En poco tiempo tienes la novela a la venta con la gran ventaja de tener el control completo de lo escrito.

Destaco que una parte que me gusta mucho es la de realizar la portada. En este caso la he elaborado y seleccionado de entre distintas fotos que yo misma he hecho para «De tierra y cemento».

—Es su tercera novela. ¿Sigue la línea de las anteriores?

Sigue en el mismo género. Si sigo escribiendo, sin duda será novela negra. Siempre habrá alguna personalidad obsesiva, retorcida o con tintes psicóticos o algún trauma que oscurece su carácter. Son historias distintas, personajes diferentes, objetivos nuevos... Pero con ese punto de thriller psicológico.

—¿En esto de escribir, considera que se va mejorando con la experiencia?

Se va mejorando con la experiencia de escribir pero, en especial, con la experiencia de leer. Siendo independiente que te guste más la primera o la última novela de un escritor, la base, para mí, es la lectura. Observar, escuchar y analizar está muy bien... Pero la lectura es la gran llave que te abre la puerta al proceso de escribir.

—¿Qué es lo que le gustaría conseguir con sus libros?

No tengo un objetivo pretencioso ni busco reconocimiento. Sigue siendo el mismo que con la primera novela. Escribo por el placer de crear y de cerrar el proceso creativo. Ver el resultado final y saber que mis historias llegan a alguien y le hacen pasar un buen rato es, la verdad, suficiente para mí. Gracias a todas esta aventura he conocido a lectoras y lectores que han estado aguardando con ilusión la llegada de otra novela... Eso es algo que recarga las pilas al máximo.

—¿Cuándo acaba un libro ya empieza a pensar en el siguiente?

No exactamente, pero suele haber ese interrogante y deseo de crear algo nuevo. Como he dicho, De tierra y cemento lleva tiempo escrita... Puede que sea el momento de empezar a darle vueltas a la cabeza y asentar todas las ideas que han ido asomándose en estos meses.