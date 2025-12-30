Actualización de las tasas del IPC en A Estrada
El Concello de A Estrada aprobóde forma definitiva la actualización de las tarifas para surtidores, máquinas y publicidad en espacios municipales conforme al IPC. La medida entra en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de Pontevedra, donde aparecen los nuevos precios, que se estructuran por zonas y periodos de tiempo.
